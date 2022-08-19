Курганская администрация рассказала, как пройдет День города

Курганцы смогут поучаствовать в конкурсах и послушать выступления приглашенных групп Фото: Наталья Чернова URA.RU

Курганская администрация поделилась афишей на День города. В Кургане, которому исполнилось 343 года, пройдут праздничные концерты, конкурсы, турниры, фестивали и выставки. Мероприятие закончится праздничным фейерверком. Афиша опубликована на официальном сайте администрации города.

«В этом году по городу будут работать более 40 площадок, которые организуют в разных микрорайонах Кургана», — написано на сайте. В течение дня на площадках будут проводиться спортивные турниры, выставки-продажи, выступления музыкальных коллективов и конкурсы. Торжественное открытие праздника состоится в 11:00 на Троицкой площади.

Для курганцев на Троицкой площади в 18:30 выступит группа «Комиссар», а в 20:30 — «Любэ». С 18 до 22 часов в ЦПКиО будет выступать проект «Квартирник45». День города завершится праздничным фейерверком в 22:00.

URA.RU писало, что для проведения Дня города будут перекрыты несколько улиц в Кургане. В это время в Городском саду за порядком будут следить курганцы на лошадях.