На Западе признали победу Центробанка РФ над санкциями

20 августа 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Действия ЦБ России помогли российской экономике устоять перед санкциями Фото: Антон Белицкий новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центральный Банк России смог справиться с экономическими проблемами, которые возникли в России после введения Западом антироссийских санкций. Ему удалось стабилизировать рубль, найти новые рынки сбыта продукции и сохранить почти прежний уровень добычи нефти. Об этом сообщает издание Financial Times. «Быстрые действия Центрального банка России по введению контроля за движением капитала и резкому повышению процентных ставок стабилизировали рубль. Более высокие мировые цены на нефть в целом компенсировали „скидку России“, а рост продаж в Китай, Индию и Турцию помог противодействовать сокращению экспорта в ЕС. По оценкам Международного энергетического агентства, добыча нефти в России в прошлом месяце была менее чем на 3% ниже довоенного уровня», — передает издание. Журналисты издания отметили, что российская экономика показала большую устойчивость, чем прогнозировали западные аналитики. «Санкции никогда не приведут к немедленному краху российской экономики», — добавили авторы статьи. Страны Запада ввели санкции против России в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента, Запад пренебрегает принципами всемирной торговли и не думает о своих гражданах, когда вводит санкции против России, передает телеканал 360. За рубежом также признают, что санкции не оказали ожидаемого эффекта. Так, бывший финансист с Уолл-стрит Майкл Хадсон выразил мнение, что западные санкции оказали услугу Владимиру Путину и подтолкнули российскую экономику к самодостаточности, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный Банк России смог справиться с экономическими проблемами, которые возникли в России после введения Западом антироссийских санкций. Ему удалось стабилизировать рубль, найти новые рынки сбыта продукции и сохранить почти прежний уровень добычи нефти. Об этом сообщает издание Financial Times. «Быстрые действия Центрального банка России по введению контроля за движением капитала и резкому повышению процентных ставок стабилизировали рубль. Более высокие мировые цены на нефть в целом компенсировали „скидку России“, а рост продаж в Китай, Индию и Турцию помог противодействовать сокращению экспорта в ЕС. По оценкам Международного энергетического агентства, добыча нефти в России в прошлом месяце была менее чем на 3% ниже довоенного уровня», — передает издание. Журналисты издания отметили, что российская экономика показала большую устойчивость, чем прогнозировали западные аналитики. «Санкции никогда не приведут к немедленному краху российской экономики», — добавили авторы статьи. Страны Запада ввели санкции против России в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента, Запад пренебрегает принципами всемирной торговли и не думает о своих гражданах, когда вводит санкции против России, передает телеканал 360. За рубежом также признают, что санкции не оказали ожидаемого эффекта. Так, бывший финансист с Уолл-стрит Майкл Хадсон выразил мнение, что западные санкции оказали услугу Владимиру Путину и подтолкнули российскую экономику к самодостаточности, сообщает RT.