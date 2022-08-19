Из-за кризиса британки массово уходят в проституцию

20 августа 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Чтобы справиться с кризисом стоимости жизни, британки вынуждены идти в проституцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Жительницы Великобритании массово уходят в проституцию — некоторые впервые, а некоторые, кому уже удалось оставить эту сферу позади, вынуждены снова туда вернуться. Это связано с ростом стоимости жизни в Великобритании, сообщает Sky News. «Кризис стоимости жизни в настоящее время подталкивает женщин к секс-бизнесу различными способами — будь то на улице, в помещении или в интернете. Повсеместно мы видим, что люди приходят на эту работу из отчаяния. Это означает, что у них гораздо меньше возможностей защитить себя от насилия и эксплуатации. И это также означает, что условия секс-работы ухудшаются до такой степени, что они подвергают риску жизни женщин», — рассказала о ситуации пресс-секретарь службы поддержки женщин Beyond The Streets Ники Адамс. Издание отмечает, что причинами этого стал рекордный уровень инфляции, а также несоответствие зарплаты растущим ценам и счетам за электричество. Также отмечается, что из-за потребности в деньгах женщины вынуждены соглашаться на работу с опасными клиентами. Кризис стоимости жизни начался в Великобритании после введения санкций против России и отказа от российских энергоносителей. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны Запада не думают о своих гражданах, когда вводят санкции, передает «Национальная служба новостей».

Жительницы Великобритании массово уходят в проституцию — некоторые впервые, а некоторые, кому уже удалось оставить эту сферу позади, вынуждены снова туда вернуться. Это связано с ростом стоимости жизни в Великобритании, сообщает Sky News. «Кризис стоимости жизни в настоящее время подталкивает женщин к секс-бизнесу различными способами — будь то на улице, в помещении или в интернете. Повсеместно мы видим, что люди приходят на эту работу из отчаяния. Это означает, что у них гораздо меньше возможностей защитить себя от насилия и эксплуатации. И это также означает, что условия секс-работы ухудшаются до такой степени, что они подвергают риску жизни женщин», — рассказала о ситуации пресс-секретарь службы поддержки женщин Beyond The Streets Ники Адамс. Издание отмечает, что причинами этого стал рекордный уровень инфляции, а также несоответствие зарплаты растущим ценам и счетам за электричество. Также отмечается, что из-за потребности в деньгах женщины вынуждены соглашаться на работу с опасными клиентами. Кризис стоимости жизни начался в Великобритании после введения санкций против России и отказа от российских энергоносителей. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны Запада не думают о своих гражданах, когда вводят санкции, передает «Национальная служба новостей».