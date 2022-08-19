Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале.
Также губернатор добавил, что на месте работают спецслужбы. Он посоветовал жителям сохранять спокойствие и оставаться дома в ближайший час.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как отметил президент, ее целями является помощь жителям республик Донбасса. Украина уже совершала нападения на населенные пункты и объекты на территории Российской Федерации. Из-за этого в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности, передает RT. Также ВСУ периодически обстреливают Белгородскую область. Во время украинских атак случаются жертвы среди мирного населения, сообщает Пятый канал.
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Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Также губернатор добавил, что на месте работают спецслужбы. Он посоветовал жителям сохранять спокойствие и оставаться дома в ближайший час. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как отметил президент, ее целями является помощь жителям республик Донбасса. Украина уже совершала нападения на населенные пункты и объекты на территории Российской Федерации. Из-за этого в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности, передает RT. Также ВСУ периодически обстреливают Белгородскую область. Во время украинских атак случаются жертвы среди мирного населения, сообщает Пятый канал.