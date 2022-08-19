Екатеринбуржец выжил в машине каршеринга, проткнутой трубой. Фото

20 августа 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Мужчина за рулем арендованного авто врезался в забор Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге произошла авария с участием машины каршерингового сервиса «Делимобиль». Водитель въехал на нем в железное ограждение так, что труба прошла через лобовое стекло. По факту ДТП ведется проверка, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Авария произошла возле дома №67 по улице Амундсена. Никто не пострадал, ведется проверка», — рассказали инспекторы. По словам очевидцев, ДТП произошло ранним утром 20 августа. «Водитель ходил по двору, ждал ГАИ, пил пиво. Было видно, что он пьян. Никто не пострадал, и чудом не задели другие машины (на фото их уже убрали)», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» местную жительницу. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге произошла авария с участием машины каршерингового сервиса «Делимобиль». Водитель въехал на нем в железное ограждение так, что труба прошла через лобовое стекло. По факту ДТП ведется проверка, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Авария произошла возле дома №67 по улице Амундсена. Никто не пострадал, ведется проверка», — рассказали инспекторы. По словам очевидцев, ДТП произошло ранним утром 20 августа. «Водитель ходил по двору, ждал ГАИ, пил пиво. Было видно, что он пьян. Никто не пострадал, и чудом не задели другие машины (на фото их уже убрали)», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» местную жительницу.