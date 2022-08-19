19 августа 2022

Екатеринбуржец выжил в машине каршеринга, проткнутой трубой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт работы сервиса каршеринга
Мужчина за рулем арендованного авто врезался в забор Фото:

В Екатеринбурге произошла авария с участием машины каршерингового сервиса «Делимобиль». Водитель въехал на нем в железное ограждение так, что труба прошла через лобовое стекло. По факту ДТП ведется проверка, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Авария произошла возле дома №67 по улице Амундсена. Никто не пострадал, ведется проверка», — рассказали инспекторы.

По словам очевидцев, ДТП произошло ранним утром 20 августа. «Водитель ходил по двору, ждал ГАИ, пил пиво. Было видно, что он пьян. Никто не пострадал, и чудом не задели другие машины (на фото их уже убрали)», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» местную жительницу.

Фото:

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В Екатеринбурге произошла авария с участием машины каршерингового сервиса «Делимобиль». Водитель въехал на нем в железное ограждение так, что труба прошла через лобовое стекло. По факту ДТП ведется проверка, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Авария произошла возле дома №67 по улице Амундсена. Никто не пострадал, ведется проверка», — рассказали инспекторы. По словам очевидцев, ДТП произошло ранним утром 20 августа. «Водитель ходил по двору, ждал ГАИ, пил пиво. Было видно, что он пьян. Никто не пострадал, и чудом не задели другие машины (на фото их уже убрали)», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» местную жительницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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