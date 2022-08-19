Разбивший машину каршеринга екатеринбуржец снял стресс алкоголем

20 августа 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сказал инспекторам, что выпил уже после аварии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аварию с участием машины каршеринга на Амундсена, 67 в Екатеринбурге спровоцировал 24-летний местный житель. После ДТП он самостоятельно прибыл к инспекторам и рассказал, что решил снять стресс алкоголем. Анализ показал, что мужчина пьян, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Polo самостоятельно прибыл в пункт оформления ДТП ГИБДД. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя, установлено состояние опьянения — 0,792 мг/л выдыхаемого воздуха. 24-летний мужчина пояснил сотрудникам полиции, что наехал на ограждение из-за того, что потерял контроль над управлением, а после происшествия он от расстройства выпил алкогольный напиток», — рассказали в ведомстве. На мужчину составили административный протокол за невыполнение требования ПДД о запрете пить алкоголь после ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что водитель за рулем каршерингового автомобиля въехал в железное ограждение так, что труба прошла через лобовое стекло.

Аварию с участием машины каршеринга на Амундсена, 67 в Екатеринбурге спровоцировал 24-летний местный житель. После ДТП он самостоятельно прибыл к инспекторам и рассказал, что решил снять стресс алкоголем. Анализ показал, что мужчина пьян, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Polo самостоятельно прибыл в пункт оформления ДТП ГИБДД. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя, установлено состояние опьянения — 0,792 мг/л выдыхаемого воздуха. 24-летний мужчина пояснил сотрудникам полиции, что наехал на ограждение из-за того, что потерял контроль над управлением, а после происшествия он от расстройства выпил алкогольный напиток», — рассказали в ведомстве. На мужчину составили административный протокол за невыполнение требования ПДД о запрете пить алкоголь после ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что водитель за рулем каршерингового автомобиля въехал в железное ограждение так, что труба прошла через лобовое стекло.