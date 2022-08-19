В этом году Курган отмечает 343-летие (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Участники турнира «Самый сильный человек» в Кургане исполнили гимн Российской Федерации. Первенство было приурочено к Дню города, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В соревновании принимают участие 6 человек из Курганской и Свердловской областей, а также ХМАО. Три из них — члены сборной России по силовым видам спорта. Поддержать участников пришли глава Кургана Елена Ситникова и председатель гордумы Игорь Прозоров. Перед началом первенства все атлеты исполнили гимн», — рассказал корреспондент агентства.

Впереди участников ждут две эстафеты и пять силовых упражнений. Победителю достанется главный приз соревнования — кубок главы Кургана. Главный городской праздник будет проводится в течение всего дня на более чем 30 площадках. Организаторы анонсировали различные спортивные турниры, выставки-продажи, выступления музыкальных коллективов и конкурсы. Завершится торжество в честь 343-летия Кургана праздничным салютом.