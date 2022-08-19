19 августа 2022

Губернатор Шумков рассказал, когда разительно изменится Курган. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная Тобола. Курган, город курган, курган
Губернатор заявил, что через 3 года горожан ждут значительные перемены Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал примерные сроки, после которых столицу региона будет не узнать. Он сделала это в рамках обращения к гражданам в связи с 343-летием города.

«Это вы вернули свой город к жизни, сделав его чистым и уютным, хорошеющим день ото дня и бурно развивающимся. Я же, зная о его новых планах по части строительства новых жилых районов, новых проектов благоустройства, могу вас сказать только одно. Еще через три года Курган будет настоящим красавцем. И это снова сделаете вы своим трудом и своей любовью», — сказал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что власти поделились афишей на День города. В Кургане в этот день пройдут праздничные конкурсы, турниры, фестивали, выставки и концерты, хедлайнером которых станет группа «Любэ». Торжество завершится праздничным салютом.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал примерные сроки, после которых столицу региона будет не узнать. Он сделала это в рамках обращения к гражданам в связи с 343-летием города. «Это вы вернули свой город к жизни, сделав его чистым и уютным, хорошеющим день ото дня и бурно развивающимся. Я же, зная о его новых планах по части строительства новых жилых районов, новых проектов благоустройства, могу вас сказать только одно. Еще через три года Курган будет настоящим красавцем. И это снова сделаете вы своим трудом и своей любовью», — сказал Шумков. Ранее URA.RU писало, что власти поделились афишей на День города. В Кургане в этот день пройдут праздничные конкурсы, турниры, фестивали, выставки и концерты, хедлайнером которых станет группа «Любэ». Торжество завершится праздничным салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...