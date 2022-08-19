Губернатор заявил, что через 3 года горожан ждут значительные перемены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал примерные сроки, после которых столицу региона будет не узнать. Он сделала это в рамках обращения к гражданам в связи с 343-летием города.

«Это вы вернули свой город к жизни, сделав его чистым и уютным, хорошеющим день ото дня и бурно развивающимся. Я же, зная о его новых планах по части строительства новых жилых районов, новых проектов благоустройства, могу вас сказать только одно. Еще через три года Курган будет настоящим красавцем. И это снова сделаете вы своим трудом и своей любовью», — сказал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что власти поделились афишей на День города. В Кургане в этот день пройдут праздничные конкурсы, турниры, фестивали, выставки и концерты, хедлайнером которых станет группа «Любэ». Торжество завершится праздничным салютом.