Власти ДНР сообщили о десятках пострадавших от мин «Лепесток»

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Пострадавший в ДТП Владислав Коваленко. Екатеринбург, травма, нога, перелом, больница, реабилитация
Почти полсотни человек пострадали от мин «Лепесток» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уже 46 человек пострадали от взрывов на минах ПФМ «Лепесток» в ДНР. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации республики.

«По состоянию на 10:00 20 августа в Республике зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в т. ч. 2 детей, на минах ПФМ „Лепесток“. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», — говорится в telegram-канале центра.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля указом президента РФ Владимира Путина. Президент обозначил, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Украинские военные неоднократно использовали запрещенные мины «Лепесток». Их запрещено применять, так как они опасны для мирных жителей, используя их, Украина нарушает Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, цитирует военного эксперта Виктора Литовкина «Национальная служба новостей».

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Уже 46 человек пострадали от взрывов на минах ПФМ «Лепесток» в ДНР. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации республики. «По состоянию на 10:00 20 августа в Республике зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в т. ч. 2 детей, на минах ПФМ „Лепесток“. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», — говорится в telegram-канале центра. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля указом президента РФ Владимира Путина. Президент обозначил, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Украинские военные неоднократно использовали запрещенные мины «Лепесток». Их запрещено применять, так как они опасны для мирных жителей, используя их, Украина нарушает Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, цитирует военного эксперта Виктора Литовкина «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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