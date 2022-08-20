Власти ДНР сообщили о десятках пострадавших от мин «Лепесток»

Почти полсотни человек пострадали от мин «Лепесток» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уже 46 человек пострадали от взрывов на минах ПФМ «Лепесток» в ДНР. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации республики.

«По состоянию на 10:00 20 августа в Республике зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в т. ч. 2 детей, на минах ПФМ „Лепесток“. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», — говорится в telegram-канале центра.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля указом президента РФ Владимира Путина. Президент обозначил, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Украинские военные неоднократно использовали запрещенные мины «Лепесток». Их запрещено применять, так как они опасны для мирных жителей, используя их, Украина нарушает Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, цитирует военного эксперта Виктора Литовкина «Национальная служба новостей».