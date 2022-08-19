В мобильном приложении банка «Сбербанк» появилось поздравление для жителей Екатеринбурга с Днем города. Это заметили клиенты банка и сообщили URA.RU.
«Добрый день, Полина! Екатеринбургу — 299 лет», — такое сообщение увидела жительница Екатеринбурга на заставке, войдя в приложение «Сбербанка». В сторис в приложении есть более подробное поздравление: «Екатеринбургу исполняется 299 лет! Поздравляем жителей города с праздником». При этом читатели, у которых прописка в других регионах, отметили, что у них такого поздравления нет.
В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.
Скрин из мобильного приложения «Сбербанк»
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В мобильном приложении банка «Сбербанк» появилось поздравление для жителей Екатеринбурга с Днем города. Это заметили клиенты банка и сообщили URA.RU. «Добрый день, Полина! Екатеринбургу — 299 лет», — такое сообщение увидела жительница Екатеринбурга на заставке, войдя в приложение «Сбербанка». В сторис в приложении есть более подробное поздравление: «Екатеринбургу исполняется 299 лет! Поздравляем жителей города с праздником». При этом читатели, у которых прописка в других регионах, отметили, что у них такого поздравления нет. В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.