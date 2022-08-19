19 августа 2022

Сбербанк поздравил екатеринбуржцев с Днем города. Скрин

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Клипарт. Сургут, мобильное приложение, сбербанк онлайн
В мобильном приложении появилось поздравление для жителей Екатеринбурга Фото:

В мобильном приложении банка «Сбербанк» появилось поздравление для жителей Екатеринбурга с Днем города. Это заметили клиенты банка и сообщили URA.RU.

«Добрый день, Полина! Екатеринбургу — 299 лет», — такое сообщение увидела жительница Екатеринбурга на заставке, войдя в приложение «Сбербанка». В сторис в приложении есть более подробное поздравление: «Екатеринбургу исполняется 299 лет! Поздравляем жителей города с праздником». При этом читатели, у которых прописка в других регионах, отметили, что у них такого поздравления нет.

В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.

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В мобильном приложении банка «Сбербанк» появилось поздравление для жителей Екатеринбурга с Днем города. Это заметили клиенты банка и сообщили URA.RU. «Добрый день, Полина! Екатеринбургу — 299 лет», — такое сообщение увидела жительница Екатеринбурга на заставке, войдя в приложение «Сбербанка». В сторис в приложении есть более подробное поздравление: «Екатеринбургу исполняется 299 лет! Поздравляем жителей города с праздником». При этом читатели, у которых прописка в других регионах, отметили, что у них такого поздравления нет. В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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