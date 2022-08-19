Впервые за два года в Екатеринбурге жители отмечают День города с размахом и без COVID-ограничений. Масштабное мероприятие в честь 299-летия Екатеринбурга проходит 20 августа. URA.RU в режиме онлайн-трансляции будет сообщать о событиях этого дня в рамках праздника.
Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. Однако синоптики пообещали екатеринбуржцам ухудшение погоды и осадки.
11:1220.08.2022 Куйвашев вместе Якушевым и митрополитом посетили Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест» в центре города. Они смогли посмотреть на Зеленый лекторий, Садовый маркет и Детский остров.
Некоторые высокопоставленные чиновники спасаются от резкого потепления
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU
10:5620.08.2022 Несмотря на утренний дождь, уже к 11:00 погода в городе улучшилась. По данным Gismeteo температура в Екатеринбурге поднялась до +23 градусов.
10:4720.08.2022 Танцевальные коллективы поздравляют Екатеринбург. Танцы устроили на церемонии открытия перед администрацией.
Глава города выступил перед горожанами с поздравительной речью
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU
10:3720.08.2022 Мэр города выступил с поздравительной речью перед горожанами. «Дорогие екатеринбуржцы и гости нашего города, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого Екатеринбурга. 299 лет назад по указу Петра Великого поселение при железоделательном заводе получило статус города и благородное имя. Безусловно, Екатеринбург 18 века и нынешний — два разных города. Сегодня это крупнейший экономический, промышленный, образовательный, научный и культурный сплав компетенций мирового уровня. Так было с момента его основания, так есть и сейчас», — сказал он.
Среди высокопоставленных гостей — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев и мэр города Алексей Орлов.
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU
10:2720.08.2022 На площади 1905 года у входа в администрацию прошла церемония открытия Дня города. Среди высокопоставленных гостей — мэр города Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев. Также горожан поздравили спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) и председатель гордумы Игорь Володин.
10:2220.08.2022 На перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина представили выставку ретроавтомобилей. Все желающие могут сфотографироваться с понравившейся машиной.
10:1220.08.2022 Уже с утра в нескольких районах Екатеринбурга прошел дождь. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди с вероятностью грозы.
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Впервые за два года в Екатеринбурге жители отмечают День города с размахом и без COVID-ограничений. Масштабное мероприятие в честь 299-летия Екатеринбурга проходит 20 августа. URA.RU в режиме онлайн-трансляции будет сообщать о событиях этого дня в рамках праздника. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. Однако синоптики пообещали екатеринбуржцам ухудшение погоды и осадки. 11:12 20.08.2022 Куйвашев вместе Якушевым и митрополитом посетили Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест» в центре города. Они смогли посмотреть на Зеленый лекторий, Садовый маркет и Детский остров. 10:56 20.08.2022 Несмотря на утренний дождь, уже к 11:00 погода в городе улучшилась. По данным Gismeteo температура в Екатеринбурге поднялась до +23 градусов. 10:47 20.08.2022 Танцевальные коллективы поздравляют Екатеринбург. Танцы устроили на церемонии открытия перед администрацией. 10:37 20.08.2022 Мэр города выступил с поздравительной речью перед горожанами. «Дорогие екатеринбуржцы и гости нашего города, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого Екатеринбурга. 299 лет назад по указу Петра Великого поселение при железоделательном заводе получило статус города и благородное имя. Безусловно, Екатеринбург 18 века и нынешний — два разных города. Сегодня это крупнейший экономический, промышленный, образовательный, научный и культурный сплав компетенций мирового уровня. Так было с момента его основания, так есть и сейчас», — сказал он. 10:27 20.08.2022 На площади 1905 года у входа в администрацию прошла церемония открытия Дня города. Среди высокопоставленных гостей — мэр города Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев. Также горожан поздравили спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) и председатель гордумы Игорь Володин. 10:22 20.08.2022 На перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина представили выставку ретроавтомобилей. Все желающие могут сфотографироваться с понравившейся машиной. 10:12 20.08.2022 Уже с утра в нескольких районах Екатеринбурга прошел дождь. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди с вероятностью грозы.