В честь праздника в городе выступят известные артисты и пройдут развлекательные мероприятия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Впервые за два года в Екатеринбурге жители отмечают День города с размахом и без COVID-ограничений. Масштабное мероприятие в честь 299-летия Екатеринбурга проходит 20 августа. URA.RU в режиме онлайн-трансляции будет сообщать о событиях этого дня в рамках праздника.

Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. Однако синоптики пообещали екатеринбуржцам ухудшение погоды и осадки.

11:12 Куйвашев вместе Якушевым и митрополитом посетили Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфест» в центре города. Они смогли посмотреть на Зеленый лекторий, Садовый маркет и Детский остров.

Некоторые высокопоставленные чиновники спасаются от резкого потепления Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

10:56 Несмотря на утренний дождь, уже к 11:00 погода в городе улучшилась. По данным Gismeteo температура в Екатеринбурге поднялась до +23 градусов.

10:47 Танцевальные коллективы поздравляют Екатеринбург. Танцы устроили на церемонии открытия перед администрацией.

Глава города выступил перед горожанами с поздравительной речью Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

10:37 Мэр города выступил с поздравительной речью перед горожанами. «Дорогие екатеринбуржцы и гости нашего города, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого Екатеринбурга. 299 лет назад по указу Петра Великого поселение при железоделательном заводе получило статус города и благородное имя. Безусловно, Екатеринбург 18 века и нынешний — два разных города. Сегодня это крупнейший экономический, промышленный, образовательный, научный и культурный сплав компетенций мирового уровня. Так было с момента его основания, так есть и сейчас», — сказал он.

Среди высокопоставленных гостей — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев и мэр города Алексей Орлов. Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

10:27 На площади 1905 года у входа в администрацию прошла церемония открытия Дня города. Среди высокопоставленных гостей — мэр города Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев. Также горожан поздравили спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) и председатель гордумы Игорь Володин.

10:22 На перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина представили выставку ретроавтомобилей. Все желающие могут сфотографироваться с понравившейся машиной.

10:12 Уже с утра в нескольких районах Екатеринбурга прошел дождь. По данным синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди с вероятностью грозы.