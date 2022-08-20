Врач Баринова перечислила тревожные признаки дефицита магния

20 августа 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Дефицит магния может привести к тромбообразованию, сказала Вера Баринова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спазмы, тошнота, повышенное сердцебиение и повышенное давление являются признаками дефицита магния в организме. Об этом URA.RU рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией НАКФФ Вера Баринова. «Возникает тремор, особенно в кистях рук, непроизвольные мышечные подергивания, болезненные мышечные спазмы мышц конечностей. Со стороны желудочно-кишечного тракта могут беспокоить неприятные ощущения и боли в животе, тошнота, рвота. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются: повышенное сердцебиение, перебои в работе сердца, повышение артериального давления. Все это может усугубиться психоневрологическими симптомами: резкая смена настроения, тревога или апатия, депрессивные состояния», — сказала Вера Баринова. По ее словам, на ранних стадиях самостоятельно определить недостаток магния очень сложно. «Раньше всех возникают неспецифические жалобы: общая слабость, утомляемость, раздражительность. На этом этапе ставить какие-либо диагнозы невозможно. Магний является одним из важнейших регуляторов сосудистого тонуса, поэтому недостаток этого микроэлемента приводит к спазму сосудов. Дефицит может приводить к активации процессов тромбообразования. Кроме того, магний контролирует успешное течение беременности и предупреждает риск развития осложнений», — отметила заведующая лабораторией.

Спазмы, тошнота, повышенное сердцебиение и повышенное давление являются признаками дефицита магния в организме. Об этом URA.RU рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией НАКФФ Вера Баринова. «Возникает тремор, особенно в кистях рук, непроизвольные мышечные подергивания, болезненные мышечные спазмы мышц конечностей. Со стороны желудочно-кишечного тракта могут беспокоить неприятные ощущения и боли в животе, тошнота, рвота. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются: повышенное сердцебиение, перебои в работе сердца, повышение артериального давления. Все это может усугубиться психоневрологическими симптомами: резкая смена настроения, тревога или апатия, депрессивные состояния», — сказала Вера Баринова. По ее словам, на ранних стадиях самостоятельно определить недостаток магния очень сложно. «Раньше всех возникают неспецифические жалобы: общая слабость, утомляемость, раздражительность. На этом этапе ставить какие-либо диагнозы невозможно. Магний является одним из важнейших регуляторов сосудистого тонуса, поэтому недостаток этого микроэлемента приводит к спазму сосудов. Дефицит может приводить к активации процессов тромбообразования. Кроме того, магний контролирует успешное течение беременности и предупреждает риск развития осложнений», — отметила заведующая лабораторией.