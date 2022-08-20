Нарколог назвала дозу алкоголя, вызывающую мгновенную смерть

При передозировке алкоголем важно быстро оказать помощь, сказала Марина Калюжная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пять промилле алкоголя способны вызвать остановку сердца и мгновенную смерть. Об этом сообщила в беседе с URA.RU психиатр-нарколог, главный врач медицинского стационара «Гармония» Марина Калюжная.

«Смертельная доза — это когда количество алкоголя достигает пять-шесть промилле. Сердце человека останавливается. Происходит остановка кровотока. Затем следует мгновенная смерть от алкоголя. Многое зависит от физических возможностей. Не стоит рисковать, выпивая лишнюю банку алкоголя. Неизвестно, как она может повлиять на здоровье. И окажется ли она смертельной», — подчеркнула Марина Калюжная.

Она подчеркнула, что спасти человека с передозировкой алкоголем можно. «Главное — оперативность, то есть быстрота реакции. Прежде всего, нужно вызвать искусственную рвоту у человека. А потом заставить принять активированный уголь. И срочно вызывать скорую помощь», — объяснила нарколог.

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