Для казака жизнь в седле — привычное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На центральной площадке городского сада Кургана проходит праздник, главный мотив которого — казачья культуры. Он получил название «Казачья станица», указано в telegram-канале правительства Курганской области.

«На одной из площадок праздника — „Казачий курень“. Представители Лебяжьевского, Звериноголовского и Целинного муниципальных округов знакомят курганцев и гостей торжества с бытом и традиционной кухней. На другой — желающие могут увидеть демонстрацию древнего казачьего обычая „Посажение на коня“ и борьбу „на опоясках“. Всех присутствующих угощают чаем из самоваров, а также предлагают сделать памятные фотографии в славянском стиле», — написано в мессенджере.

Здесь же проводится конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». Свое творчество зрителям демонстрируют творческие коллективы, фольклорные ансамбли и отдельные исполнители.

В честь 343-летия Кургана в городе повсеместно проводятся различные массовые гуляния. Власти ранее поделилась афишей на День города. Гостей ждут концерты, конкурсы, турниры, фестивали и выставки. URA.RU уже писало, что участники первенства «Самый сильный человек» в Кургане исполнили гимн РФ. А собираться на праздник местные жители начали примерно за час до официального открытия.

Казачество объединяет поколения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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