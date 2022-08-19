19 августа 2022

Курганцев познакомили с казачьими обычаями на Дне города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган
Для казака жизнь в седле — привычное дело Фото:

На центральной площадке городского сада Кургана проходит праздник, главный мотив которого — казачья культуры. Он получил название «Казачья станица», указано в telegram-канале правительства Курганской области.

«На одной из площадок праздника — „Казачий курень“. Представители Лебяжьевского, Звериноголовского и Целинного муниципальных округов знакомят курганцев и гостей торжества с бытом и традиционной кухней. На другой — желающие могут увидеть демонстрацию древнего казачьего обычая „Посажение на коня“ и борьбу „на опоясках“. Всех присутствующих угощают чаем из самоваров, а также предлагают сделать памятные фотографии в славянском стиле», — написано в мессенджере.

Здесь же проводится конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». Свое творчество зрителям демонстрируют творческие коллективы, фольклорные ансамбли и отдельные исполнители.

В честь 343-летия Кургана в городе повсеместно проводятся различные массовые гуляния. Власти ранее поделилась афишей на День города. Гостей ждут концерты, конкурсы, турниры, фестивали и выставки. URA.RU уже писало, что участники первенства «Самый сильный человек» в Кургане исполнили гимн РФ. А собираться на праздник местные жители начали примерно за час до официального открытия.

День города. Курган
Казачество объединяет поколения
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Религия и казачество всегда были тесно связаны
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Лошадь — это гордость казака
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Песенные выступления коллективов сопровождаются театральными постановками
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Цель мероприятия — приобщить горожан к казачьей культуре
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На центральной площадке городского сада Кургана проходит праздник, главный мотив которого — казачья культуры. Он получил название «Казачья станица», указано в telegram-канале правительства Курганской области. «На одной из площадок праздника — „Казачий курень“. Представители Лебяжьевского, Звериноголовского и Целинного муниципальных округов знакомят курганцев и гостей торжества с бытом и традиционной кухней. На другой — желающие могут увидеть демонстрацию древнего казачьего обычая „Посажение на коня“ и борьбу „на опоясках“. Всех присутствующих угощают чаем из самоваров, а также предлагают сделать памятные фотографии в славянском стиле», — написано в мессенджере. Здесь же проводится конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». Свое творчество зрителям демонстрируют творческие коллективы, фольклорные ансамбли и отдельные исполнители. В честь 343-летия Кургана в городе повсеместно проводятся различные массовые гуляния. Власти ранее поделилась афишей на День города. Гостей ждут концерты, конкурсы, турниры, фестивали и выставки. URA.RU уже писало, что участники первенства «Самый сильный человек» в Кургане исполнили гимн РФ. А собираться на праздник местные жители начали примерно за час до официального открытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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