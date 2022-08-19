Сотни курганцев пришли на праздник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собираться на праздник в честь 343-летия Кургана местные жители начали примерно за час до открытия. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Сотни людей заполоняют Троицкую площадь. Здесь располагается главная сцена. Празднование с центральной площади им. Ленина перенесли сюда из-за ремонта. Остался час до открытия» — рассказал корреспондент агентства.

Спустя 60 минут, приступили к официальной части. Собравшихся приветствовала глава Кургана Елена Ситникова, которая отметила, что, несмотря на солидный возраст, город продолжает развиваться. «Здесь строятся современные жилые дома, школы, больницы, детские сады, открываются новые предприятия и производства. И это все — благодаря вам, дорогие земляки», — сказала она.

Следом взявший слово председатель гордумы Кургана Игорь Прозоров добавил, что курганцы являются настоящими патриотами города. «Я уверен, что Курган, благодаря совместным усилиям, станет еще лучше. Наши дети должны оставаться в нем и видеть в нем перспективы. Безусловно, это наша совместная задача», — заключил депутат.

День города продолжился выступлением творческих коллективов. В празднике задействовано порядка 30 площадок. В течение дня здесь будут проводиться спортивные турниры, выставки-продажи, выступления музыкальных коллективов и конкурсы для гостей.

Первые лица города приняли участие в церемонии открытия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Присутствующим показали видеообращение Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы скрыться от яркого солнца, многие принесли зонты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU