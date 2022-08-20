Минобороны РФ: глава Херсонской области был отравлен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
В Министерстве обороны подтвердили факт отравления главы временной администрации Херсонской области Фото:

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен Киевом. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Также в министерстве уточнили, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России.

Ранее в администрации Херсона опровергли слухи об отравлении Сальдо. Там говорили о том, что причиной госпитализации главы временной администрации не являлись отравление, инсульт или инфаркт. Хатем, врачи начали подозревать у Сальдо три разных диагноза: неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен Киевом. Об этом заявили в Минобороны РФ. «С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Также в министерстве уточнили, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России. Ранее в администрации Херсона опровергли слухи об отравлении Сальдо. Там говорили о том, что причиной госпитализации главы временной администрации не являлись отравление, инсульт или инфаркт. Хатем, врачи начали подозревать у Сальдо три разных диагноза: неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...