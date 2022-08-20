Минобороны РФ: глава Херсонской области был отравлен

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен Киевом. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Также в министерстве уточнили, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России.
Ранее в администрации Херсона опровергли слухи об отравлении Сальдо. Там говорили о том, что причиной госпитализации главы временной администрации не являлись отравление, инсульт или инфаркт. Хатем, врачи начали подозревать у Сальдо три разных диагноза: неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.
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Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен Киевом. Об этом заявили в Минобороны РФ. «С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Также в министерстве уточнили, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России. Ранее в администрации Херсона опровергли слухи об отравлении Сальдо. Там говорили о том, что причиной госпитализации главы временной администрации не являлись отравление, инсульт или инфаркт. Хатем, врачи начали подозревать у Сальдо три разных диагноза: неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.