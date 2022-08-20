Минобороны РФ: глава Херсонской области был отравлен

В Министерстве обороны подтвердили факт отравления главы временной администрации Херсонской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен Киевом. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Также в министерстве уточнили, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России.

Ранее в администрации Херсона опровергли слухи об отравлении Сальдо. Там говорили о том, что причиной госпитализации главы временной администрации не являлись отравление, инсульт или инфаркт. Хатем, врачи начали подозревать у Сальдо три разных диагноза: неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.