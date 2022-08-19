Александр Маршал навестил свердловских военных, раненных в СВО. Фото

20 августа 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Певец оставил подарки и автографы для военных в госпитале №354 Фото предоставлено организаторами мероприятия Певец Александр Маршал, который является одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге, посетил 354-й военный госпиталь, где пообщался с военными. Об этом URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Он пообщался с военными, сделал подарки, оставил автографы, подарил диски. Получилась очень теплая, искренняя встреча. Авторами такой замечательной инициативы, как всегда, стала компания „Сима-Ленд“», — рассказала Мерзлякова. Александр Маршал прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на Дне города. Сегодня уральская столица празднует 299-летие со дня основания. Выступление Маршала организовали представители «Сима-Ленда».

Певец Александр Маршал, который является одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге, посетил 354-й военный госпиталь, где пообщался с военными. Об этом URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Он пообщался с военными, сделал подарки, оставил автографы, подарил диски. Получилась очень теплая, искренняя встреча. Авторами такой замечательной инициативы, как всегда, стала компания „Сима-Ленд“», — рассказала Мерзлякова. Александр Маршал прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на Дне города. Сегодня уральская столица празднует 299-летие со дня основания. Выступление Маршала организовали представители «Сима-Ленда».