19 августа 2022

Александр Маршал навестил свердловских военных, раненных в СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Певец оставил подарки и автографы для военных в госпитале №354

Певец Александр Маршал, который является одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге, посетил 354-й военный госпиталь, где пообщался с военными. Об этом URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Он пообщался с военными, сделал подарки, оставил автографы, подарил диски. Получилась очень теплая, искренняя встреча. Авторами такой замечательной инициативы, как всегда, стала компания „Сима-Ленд“», — рассказала Мерзлякова.

Александр Маршал прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на Дне города. Сегодня уральская столица празднует 299-летие со дня основания. Выступление Маршала организовали представители «Сима-Ленда».

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Певец Александр Маршал, который является одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге, посетил 354-й военный госпиталь, где пообщался с военными. Об этом URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Он пообщался с военными, сделал подарки, оставил автографы, подарил диски. Получилась очень теплая, искренняя встреча. Авторами такой замечательной инициативы, как всегда, стала компания „Сима-Ленд“», — рассказала Мерзлякова. Александр Маршал прилетел в Екатеринбург, чтобы выступить на Дне города. Сегодня уральская столица празднует 299-летие со дня основания. Выступление Маршала организовали представители «Сима-Ленда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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