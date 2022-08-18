Инсайд: два человека спасли День города в Екатеринбурге

18 августа 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

День города-2022 станет генеральной репетицией 300-летия Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Несмотря на то, что День города в Екатеринбурге-2022 (20 августа) впервые за три года пройдет в обычном формате, и это генеральная репетиция 300-летия (будет отмечаться в 2023 году), у события лишь два спонсора. Это бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд», его участие URA.RU подтвердил мэр Алексей Орлов) и депутат гордумы Павел Пустозеров (соучредитель ООО «ГУДСР», постоянного подрядчика властей на дорожных ремонтах). «Сима-ленд», в частности, помог наполнить концертную программу. Компания организует вечернее выступление Александра Маршала — одного из немногих хедлайнеров, к выбору которого не было вопросов у СМИ и горожан. Значимость концерта иллюстрирует то, что на нем ожидают мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева. Олега Митяева и барда Александра Новикова, приглашенных на бюджетные деньги, в графиках VIP нет. Помимо концерта, «Сима-ленд» взял на себя «Городскую свадьбу» — одну из главных традиций Дня города. Как писало URA.RU, в этот раз мэрия не будет дарить молодоженам квартиру (в кулуарах шутят: «Чтобы не напрягать Рустама Ахмедовича [Галямова, вице-мэра по строительству] и застройщиков»). Победившей паре вручат сертификат на круиз. А благодаря фирме Пустозерова мэрия сможет реализовать новинку — светомузыкальное шоу на Макаровском мосту, который и ремонтирует «ГУДСР». Об участии компании URA.RU рассказал источник, сам депутат не ответил на звонок корреспондента. Похожая ситуация со спонсорами была в 2019-м, когда День города в последний раз проходил в обычном формате. Крупному бизнесу событие было просто не интересно, а бюджет был минимальный (21,7 млн), и спасать праздник вызвалась РМК. Компания помогала мэрии и в 2020—2021 годах — с выступлениями звезд на крышах (пандемия коронавируса не позволяла проводить уличные активности). Новость по теме На День города в Екатеринбург привезут звезду из Челябинска Однако в мэрии призывают не проводить аналогии. По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, в этом году администрация толком и не обращалась к миллиардерам за помощью. Это связано с тем, что все площадки удалось занять за счет бюджета — по сравнению с 2019-м он на 5,3 миллиона больше, 27 млн. Возможно, в центре Екатеринбурга могла бы спеть еще одна знаменитость (и тогда спонсорская помощь понадобилась бы), но Исторический сквер на ремонте, добавил Марков. «Необходимости [в привлечении крупного бизнеса] нет. У нас есть — пусть и небольшой (27 миллионов, на шесть млн больше, чем в 2019-м, — прим. URA.RU) — бюджет на День города, — подтвердил корреспонденту Орлов. — К тому же „Сима-ленд“ взял на себя выступление [Александра] Маршала, „Ренова“ — Клавы Коки в Академическом (компания организует подобные концерты на День города регулярно по собственной инициативе — прим. URA.RU)». Из другой реплики мэра следует еще одно объяснение — мэрия не хочет лишний раз нагружать промышленников в преддверии 300-летия: «Они и так много чего делают [для города]. Мы готовим сейчас на 300-летие большой план». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на то, что День города в Екатеринбурге-2022 (20 августа) впервые за три года пройдет в обычном формате, и это генеральная репетиция 300-летия (будет отмечаться в 2023 году), у события лишь два спонсора. Это бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд», его участие URA.RU подтвердил мэр Алексей Орлов) и депутат гордумы Павел Пустозеров (соучредитель ООО «ГУДСР», постоянного подрядчика властей на дорожных ремонтах). «Сима-ленд», в частности, помог наполнить концертную программу. Компания организует вечернее выступление Александра Маршала — одного из немногих хедлайнеров, к выбору которого не было вопросов у СМИ и горожан. Значимость концерта иллюстрирует то, что на нем ожидают мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева. Олега Митяева и барда Александра Новикова, приглашенных на бюджетные деньги, в графиках VIP нет. Помимо концерта, «Сима-ленд» взял на себя «Городскую свадьбу» — одну из главных традиций Дня города. Как писало URA.RU, в этот раз мэрия не будет дарить молодоженам квартиру (в кулуарах шутят: «Чтобы не напрягать Рустама Ахмедовича [Галямова, вице-мэра по строительству] и застройщиков»). Победившей паре вручат сертификат на круиз. А благодаря фирме Пустозерова мэрия сможет реализовать новинку — светомузыкальное шоу на Макаровском мосту, который и ремонтирует «ГУДСР». Об участии компании URA.RU рассказал источник, сам депутат не ответил на звонок корреспондента. Похожая ситуация со спонсорами была в 2019-м, когда День города в последний раз проходил в обычном формате. Крупному бизнесу событие было просто не интересно, а бюджет был минимальный (21,7 млн), и спасать праздник вызвалась РМК. Компания помогала мэрии и в 2020—2021 годах — с выступлениями звезд на крышах (пандемия коронавируса не позволяла проводить уличные активности). Однако в мэрии призывают не проводить аналогии. По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, в этом году администрация толком и не обращалась к миллиардерам за помощью. Это связано с тем, что все площадки удалось занять за счет бюджета — по сравнению с 2019-м он на 5,3 миллиона больше, 27 млн. Возможно, в центре Екатеринбурга могла бы спеть еще одна знаменитость (и тогда спонсорская помощь понадобилась бы), но Исторический сквер на ремонте, добавил Марков. «Необходимости [в привлечении крупного бизнеса] нет. У нас есть — пусть и небольшой (27 миллионов, на шесть млн больше, чем в 2019-м, — прим. URA.RU) — бюджет на День города, — подтвердил корреспонденту Орлов. — К тому же „Сима-ленд“ взял на себя выступление [Александра] Маршала, „Ренова“ — Клавы Коки в Академическом (компания организует подобные концерты на День города регулярно по собственной инициативе — прим. URA.RU)». Из другой реплики мэра следует еще одно объяснение — мэрия не хочет лишний раз нагружать промышленников в преддверии 300-летия: «Они и так много чего делают [для города]. Мы готовим сейчас на 300-летие большой план».