В ЯНАО подрядчик сорвал ремонт школы

Школу в Ноябрьске откроют к 1 сентября, несмотря на срыв сроков ремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ремонт школы № 10 в Ноябрьске может затянуться из-за невыполнения сроков контракта со стороны подрядной организации. Об этом сообщает глава комитета заксобрания ЯНАО по социальной политике, депутат от партии «Единая Россия» Надежда Гудкова на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Строители слов не сдержали, сроки нарушили, многочисленные предупреждения заказчика проигнорировали. Это и стало причиной расторжения контракта. Все вопросы будут урегулированы в судебном порядке. Для завершения ремонта на школу № 10 срочно привлекли другую организацию», — написала Гудкова в соцсети.

Из-за проблем с кровлей, школу затопили летние дожди. Сейчас ведутся работы по завершению ремонта крыши, просушка стен и мебели с помощью тепловых пушек.

Замначальника департамента образования Александр Круглый уверил власти, что школа к сентябрю откроется. Если ремонт не будет закончен к началу учебного года, придется изолировать от детей ремонтируемые помещения, чтобы не мешать учебному процессу.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за недобросовестных подрядчиков были сорваны сроки строительства объектов в Новом Уренгое. По вине строителей задержана сдача бассейна «Юность» и дороги в микрорайоне «Семейный».