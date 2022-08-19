В центре Екатеринбурга появились агитационные листовки от представителя КПРФ Ивана Краснова, однако в партии отрицают наличие такого кандидата на выборы 11 сентября. Фотографии листовок с URA.RU поделились читатели.
«11 сентября 2022 года (дата выборов глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления — прим. ред.). Ельцин разрушил СССР, Иван Краснов разрушит „Ельцин Центр“. Быть коммунистом — значит защищать», — говорится в агитационных листовках, развешанных по центру Екатеринбурга. В частности, они есть напротив администрации города на площади 1905 года и возле цирка.
В КПРФ опровергли причастность к агитации. «Мы уверенно движемся к победе. Нас боятся, вот и пытаются всякими грязными методами запутать избирателей, чернуху какую-то запускают, но получается неумело. Мы верим в наших избирателей. В Екатеринбурге живут умные, грамотные люди, которые отлично понимают, что это все фэйк», — рассказали URA.RU представители партии.
В единый день голосования 11 сентября в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. Граждане выберут 15 губернаторов и 6 депутатов законодательных органов государственной власти в регионах РФ. На выборы губернатора Свердловской области зарегистрировались пять кандидатов, в том числе действующий глава региона Евгений Куйвашев.
Фото предоставлено читателями URA.RU
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В центре Екатеринбурга появились агитационные листовки от представителя КПРФ Ивана Краснова, однако в партии отрицают наличие такого кандидата на выборы 11 сентября. Фотографии листовок с URA.RU поделились читатели. «11 сентября 2022 года (дата выборов глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления — прим. ред.). Ельцин разрушил СССР, Иван Краснов разрушит „Ельцин Центр“. Быть коммунистом — значит защищать», — говорится в агитационных листовках, развешанных по центру Екатеринбурга. В частности, они есть напротив администрации города на площади 1905 года и возле цирка. В КПРФ опровергли причастность к агитации. «Мы уверенно движемся к победе. Нас боятся, вот и пытаются всякими грязными методами запутать избирателей, чернуху какую-то запускают, но получается неумело. Мы верим в наших избирателей. В Екатеринбурге живут умные, грамотные люди, которые отлично понимают, что это все фэйк», — рассказали URA.RU представители партии. В единый день голосования 11 сентября в 34 субъектах России состоятся 43 избирательные кампании. Граждане выберут 15 губернаторов и 6 депутатов законодательных органов государственной власти в регионах РФ. На выборы губернатора Свердловской области зарегистрировались пять кандидатов, в том числе действующий глава региона Евгений Куйвашев.