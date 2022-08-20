Свердловский депутат заступился за сына, оскорбившего девушку

Дмитрий Александрин является депутатом гордумы Асбеста Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуация на видео, где сын депутата Асбеста Дмитрия Александрина оскорбляет собеседницу, не такая однозначная, как кажется. Об этом заявил Александрин-старший и раскрыл подробности инцидента.

«Моего сына спровоцировали. У нас есть фонд „За родной Асбест“, мы объясняем, в том числе, порядок организации парковок, детских площадок по программе „Комфортная городская среда“. Конкуренты из другой партии агрессивные, у них такой повестки нет. Поэтому они за нами везде ходят, следят, даже машинами выслеживают для провокаций», — цитирует Александрина «Комсомольская правда — Екатеринбург».

По словам депутата, на этот раз провокацию устроила одна из местных жительниц, которая стала вешаться на шею Александрину-младшему и звала его поехать с ней. «Как проститутка. Он так и отреагировал. Они засняли конец разговора. Поэтому так и получилось. Конечно, я не с восторгом к этому отношусь. Сын попал в тяжелую ситуацию. Не нужно было ему в любом случае так говорить», — добавил депутат.

Сын действующего депутата Асбестовской думы Дмитрия Александрина Егор попал в центр скандала накануне. В городском паблике появилось видео, на котором Александрин-младший называет девушек «грязью» и рекомендует им сесть «в свое ведро и *** (уехать — прим. ред.) отсюда». Молодого человека уже осадил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сам Дмитрий Александрин удалил свою страницу «ВКонтакте».