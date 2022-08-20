Мужчина призвал Митяева ответить: поддерживает он спецоперацию или нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец устроил драку во время выступления Олега Митяева на Дне города. Мужчина призвал Митяева ответить, как артист относится к специальной военной операции РФ на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Во время выступления Олега Митяева один из слушателей агрессивно попросил спеть его любимую песню, спровоцировав драку. К тому же мужчина спрашивал, как исполнитель относится к специальной военной операции», — сообщил журналист. К счастью, конфликт быстро замяли, а артист продолжил выступать.

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