Екатеринбуржец устроил драку на концерте Олега Митяева. Видео

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Мужчина призвал Митяева ответить: поддерживает он спецоперацию или нет Фото:

Екатеринбуржец устроил драку во время выступления Олега Митяева на Дне города. Мужчина призвал Митяева ответить, как артист относится к специальной военной операции РФ на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Во время выступления Олега Митяева один из слушателей агрессивно попросил спеть его любимую песню, спровоцировав драку. К тому же мужчина спрашивал, как исполнитель относится к специальной военной операции», — сообщил журналист. К счастью, конфликт быстро замяли, а артист продолжил выступать.

URA.RU следит за тем, как жители Екатеринбурга отмечают День города. О том, чем живет город в свой День рождения, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Екатеринбуржец устроил драку во время выступления Олега Митяева на Дне города. Мужчина призвал Митяева ответить, как артист относится к специальной военной операции РФ на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Во время выступления Олега Митяева один из слушателей агрессивно попросил спеть его любимую песню, спровоцировав драку. К тому же мужчина спрашивал, как исполнитель относится к специальной военной операции», — сообщил журналист. К счастью, конфликт быстро замяли, а артист продолжил выступать. URA.RU следит за тем, как жители Екатеринбурга отмечают День города. О том, чем живет город в свой День рождения, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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