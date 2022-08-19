В аварии на курганской трассе погибли два человека

Авария оказалась смертельной для двух водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два водителя погибли в аварии на трассе «Иртыш» на территории Щучанского района Курганской области. На 59-м километре трассы столкнулись три автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП, сообщается в группе управления ГИБДД по Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Женщина-водитель 1981 года рождения на автомобиле Renault Sandero двигалась в сторону Челябинска. В салоне находились два пассажира, девушки 2002 года рождения. По предварительной информации, женщина выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1986 года рождения», — указано в посте группы.

От удара грузовик отбросило на полосу встречного движения, и он столкнулся с автомобилем МАН. После этого транспортные средства съехали с дороги и загорелись. В ДТП на месте погибли водитель легкового автомобиля и водитель МАН. Две девушки-пассажирки Renault Sandero и водитель Mercedes получили травмы различной степени тяжести.

Ранее видео с места аварии на трассе Курган—Челябинск появилось в сети. Происходящее заснял очевидец происшествия, когда проезжал рядом на автомобиле.