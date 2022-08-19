19 августа 2022

Водитель сообщил о «страшном ДТП» на трассе Курган—Челябинск. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, колесо автомобиля, дтп, разбитая машина, авария
В полиции сообщили о жертвах «страшной аварии» Фото:

Кадры видео с места аварии на трассе Курган—Челябинск появились в сети. Происходящее заснял очевидец происшествия, когда проезжал рядом на автомобиле.

«Страшная авария на трассе Челябинск—Курган», — написано в telegram-канале «Я люблю Курган». В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU информацию подтвердили: «ДТП произошло на территории Щучанского района. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего». По предварительно информации, в аварии пострадали 3 автомобиля, есть погибшие и пострадавшие.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошло ДТП с почтовой «Газелью», КАМАЗом и легковым автомобилем. Тогда в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану сообщали, что пострадавших в ДТП нет.

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Кадры видео с места аварии на трассе Курган—Челябинск появились в сети. Происходящее заснял очевидец происшествия, когда проезжал рядом на автомобиле. «Страшная авария на трассе Челябинск—Курган», — написано в telegram-канале «Я люблю Курган». В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU информацию подтвердили: «ДТП произошло на территории Щучанского района. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего». По предварительно информации, в аварии пострадали 3 автомобиля, есть погибшие и пострадавшие. Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошло ДТП с почтовой «Газелью», КАМАЗом и легковым автомобилем. Тогда в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану сообщали, что пострадавших в ДТП нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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