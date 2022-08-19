Кадры видео с места аварии на трассе Курган—Челябинск появились в сети. Происходящее заснял очевидец происшествия, когда проезжал рядом на автомобиле.
«Страшная авария на трассе Челябинск—Курган», — написано в telegram-канале «Я люблю Курган». В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU информацию подтвердили: «ДТП произошло на территории Щучанского района. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего». По предварительно информации, в аварии пострадали 3 автомобиля, есть погибшие и пострадавшие.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошло ДТП с почтовой «Газелью», КАМАЗом и легковым автомобилем. Тогда в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану сообщали, что пострадавших в ДТП нет.
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