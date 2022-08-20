20 августа 2022
19 августа 2022

ХМАО наградили за IT-стойбище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры. Взлом компьютера. Курган, взлом, хакеры, монитор, it-технологиии, компьютерная клавиатура, взлом компьютера, персональные данные
На всероссийском форуме «Цифровая эволюция» оценили проект из ХМАО Фото:

Проект Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) «IT-стойбище» признан одним из лучших на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция». Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

«Награждение прошло в Калуге. Проект реализуется в ХМАО с 2018 года и направлен на обеспечение доступа к интернету представителей коренных малочисленных народов севера, которые живут в труднодоступных территориях», — уточняет официальный Telegram-канал властей Югры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО разработали онлайн-переводчик «Торум ащ латын». Программа охватит порядка 30 тысяч слов мансийского языка.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Проект Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) «IT-стойбище» признан одним из лучших на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция». Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона. «Награждение прошло в Калуге. Проект реализуется в ХМАО с 2018 года и направлен на обеспечение доступа к интернету представителей коренных малочисленных народов севера, которые живут в труднодоступных территориях», — уточняет официальный Telegram-канал властей Югры. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО разработали онлайн-переводчик «Торум ащ латын». Программа охватит порядка 30 тысяч слов мансийского языка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...