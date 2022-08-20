ХМАО наградили за IT-стойбище

На всероссийском форуме «Цифровая эволюция» оценили проект из ХМАО
Проект Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) «IT-стойбище» признан одним из лучших на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция». Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.
«Награждение прошло в Калуге. Проект реализуется в ХМАО с 2018 года и направлен на обеспечение доступа к интернету представителей коренных малочисленных народов севера, которые живут в труднодоступных территориях», — уточняет официальный Telegram-канал властей Югры.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО разработали онлайн-переводчик «Торум ащ латын». Программа охватит порядка 30 тысяч слов мансийского языка.
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