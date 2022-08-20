20 августа 2022
19 августа 2022

Тюменцев предупреждают об опасности домашних заготовок

© Служба новостей «URA.RU»
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Варенье
В домашних заготовках может оказаться опасная бактерия Фото:

При консервировании продуктов тюменцам следует быть аккуратными из-за возможного попадания в домашние заготовки опасной для человека бактерии Clostridium botulinum, которая является возбудителем ботулизма. Об угрозе, исходящей от этого инфекционного заболевания, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В процессе своей жизнедеятельности бактерии Clostridium botulinum выделяют токсин, опасный для человека. Отравление проявляет себя быстро — от двух часов до нескольких суток», — сообщили в пресс-службе ведомства. По их словам, при несвоевременном обращении за медицинской помощью ботулизм может закончиться смертью.

Там уточнили симптомы, при обнаружении которых необходимо вызвать скорую помощь: слабость, головная боль, нарушение функций зрения, сухость во рту и слабая, невнятная речь. Также в Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите от развития бактерий в консервах. Для этого при приготовлении домашних заготовок следует:

  • выбирать для консервирования только свежие фрукты и овощи;
  • аккуратно срезать ножку гриба и следить, чтобы земля не попала в корзинку;
  • тщательно промыть продукты перед консервацией;
  • соблюдать правила стерилизации. Банки и крышки необходимо кипятить не менее 30 минут;
  • при консервации использовать соль (не менее 10% соли на 100 г продукта) и уксус;
  • закрывать консервы капроновыми крышками;
  • хранить домашние заготовки в темном и прохладном месте;
  • вздутые банки выбрасывать без исключений.

Если вы покупаете заготовки, то следует проверять срок годности и внешний вид банки. При этом лучше отказаться от консервов с рынка, так как их безопасность не гарантируется.

Ранее URA.RU писало о том, как тюменцам стоит собирать и готовить грибы. Агентство также подготовило инфографику, в которой описаны основные правила выбора арбуза и дыни.

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При консервировании продуктов тюменцам следует быть аккуратными из-за возможного попадания в домашние заготовки опасной для человека бактерии Clostridium botulinum, которая является возбудителем ботулизма. Об угрозе, исходящей от этого инфекционного заболевания, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. «В процессе своей жизнедеятельности бактерии Clostridium botulinum выделяют токсин, опасный для человека. Отравление проявляет себя быстро — от двух часов до нескольких суток», — сообщили в пресс-службе ведомства. По их словам, при несвоевременном обращении за медицинской помощью ботулизм может закончиться смертью. Там уточнили симптомы, при обнаружении которых необходимо вызвать скорую помощь: слабость, головная боль, нарушение функций зрения, сухость во рту и слабая, невнятная речь. Также в Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите от развития бактерий в консервах. Для этого при приготовлении домашних заготовок следует: Если вы покупаете заготовки, то следует проверять срок годности и внешний вид банки. При этом лучше отказаться от консервов с рынка, так как их безопасность не гарантируется. Ранее URA.RU писало о том, как тюменцам стоит собирать и готовить грибы. Агентство также подготовило инфографику, в которой описаны основные правила выбора арбуза и дыни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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