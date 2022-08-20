Тюменцев предупреждают об опасности домашних заготовок

В домашних заготовках может оказаться опасная бактерия Фото: Анна Майорова © URA.RU

При консервировании продуктов тюменцам следует быть аккуратными из-за возможного попадания в домашние заготовки опасной для человека бактерии Clostridium botulinum, которая является возбудителем ботулизма. Об угрозе, исходящей от этого инфекционного заболевания, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В процессе своей жизнедеятельности бактерии Clostridium botulinum выделяют токсин, опасный для человека. Отравление проявляет себя быстро — от двух часов до нескольких суток», — сообщили в пресс-службе ведомства. По их словам, при несвоевременном обращении за медицинской помощью ботулизм может закончиться смертью.

Там уточнили симптомы, при обнаружении которых необходимо вызвать скорую помощь: слабость, головная боль, нарушение функций зрения, сухость во рту и слабая, невнятная речь. Также в Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите от развития бактерий в консервах. Для этого при приготовлении домашних заготовок следует:

выбирать для консервирования только свежие фрукты и овощи;

аккуратно срезать ножку гриба и следить, чтобы земля не попала в корзинку;

тщательно промыть продукты перед консервацией;

соблюдать правила стерилизации. Банки и крышки необходимо кипятить не менее 30 минут;

при консервации использовать соль (не менее 10% соли на 100 г продукта) и уксус;

закрывать консервы капроновыми крышками;

хранить домашние заготовки в темном и прохладном месте;

вздутые банки выбрасывать без исключений.

Если вы покупаете заготовки, то следует проверять срок годности и внешний вид банки. При этом лучше отказаться от консервов с рынка, так как их безопасность не гарантируется.

Ранее URA.RU писало о том, как тюменцам стоит собирать и готовить грибы. Агентство также подготовило инфографику, в которой описаны основные правила выбора арбуза и дыни.