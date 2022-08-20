20 августа 2022

The Guardian: половина американцев ждут начала гражданской войны

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США беспрецедентный всплеск на покупку оружия, пишет The Guardian Фото:

Согласно данным последних опросов, около половины граждан США ждут начала гражданской войны в стране. Такие данные приводит газета The Guardian.

«В январе 2020 года продажи оружия резко возросли. Просто беспрецедентный всплеск покупок, и этот всплеск продолжается. В отличие от предыдущих всплесков, этот не заканчивается. Люди по-прежнему покупают оружие как сумасшедшие. Опрос, проведенный Калифорнийским центром исследования насилия с применением огнестрельного оружия, показал, что половина американцев ожидают гражданской войны в Соединенных Штатах в ближайшие несколько лет. Каждый пятый считает, что политическое насилие оправдано», — пишет The Guardian.

Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредили правоохранительные органы о возросшей угрозе начала гражданской войны. В ФБР заявили, что это связано с обысками в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. По данным американских спецслужб, после начала обысков в социальных сетях массово начали призывать к революции в США.

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Согласно данным последних опросов, около половины граждан США ждут начала гражданской войны в стране. Такие данные приводит газета The Guardian. «В январе 2020 года продажи оружия резко возросли. Просто беспрецедентный всплеск покупок, и этот всплеск продолжается. В отличие от предыдущих всплесков, этот не заканчивается. Люди по-прежнему покупают оружие как сумасшедшие. Опрос, проведенный Калифорнийским центром исследования насилия с применением огнестрельного оружия, показал, что половина американцев ожидают гражданской войны в Соединенных Штатах в ближайшие несколько лет. Каждый пятый считает, что политическое насилие оправдано», — пишет The Guardian. Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредили правоохранительные органы о возросшей угрозе начала гражданской войны. В ФБР заявили, что это связано с обысками в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. По данным американских спецслужб, после начала обысков в социальных сетях массово начали призывать к революции в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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