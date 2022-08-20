The Guardian: половина американцев ждут начала гражданской войны

21 августа 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

В США беспрецедентный всплеск на покупку оружия, пишет The Guardian Фото: Владимир Андреев © URA.RU Согласно данным последних опросов, около половины граждан США ждут начала гражданской войны в стране. Такие данные приводит газета The Guardian. «В январе 2020 года продажи оружия резко возросли. Просто беспрецедентный всплеск покупок, и этот всплеск продолжается. В отличие от предыдущих всплесков, этот не заканчивается. Люди по-прежнему покупают оружие как сумасшедшие. Опрос, проведенный Калифорнийским центром исследования насилия с применением огнестрельного оружия, показал, что половина американцев ожидают гражданской войны в Соединенных Штатах в ближайшие несколько лет. Каждый пятый считает, что политическое насилие оправдано», — пишет The Guardian. Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредили правоохранительные органы о возросшей угрозе начала гражданской войны. В ФБР заявили, что это связано с обысками в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. По данным американских спецслужб, после начала обысков в социальных сетях массово начали призывать к революции в США.

Согласно данным последних опросов, около половины граждан США ждут начала гражданской войны в стране. Такие данные приводит газета The Guardian. «В январе 2020 года продажи оружия резко возросли. Просто беспрецедентный всплеск покупок, и этот всплеск продолжается. В отличие от предыдущих всплесков, этот не заканчивается. Люди по-прежнему покупают оружие как сумасшедшие. Опрос, проведенный Калифорнийским центром исследования насилия с применением огнестрельного оружия, показал, что половина американцев ожидают гражданской войны в Соединенных Штатах в ближайшие несколько лет. Каждый пятый считает, что политическое насилие оправдано», — пишет The Guardian. Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредили правоохранительные органы о возросшей угрозе начала гражданской войны. В ФБР заявили, что это связано с обысками в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. По данным американских спецслужб, после начала обысков в социальных сетях массово начали призывать к революции в США.