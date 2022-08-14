FoxNews: американцы призывают начать войну в США

Американцы угрожают убийствам сотрудников правоохранительных органов и госслужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредили правоохранительные органы об усилении угроз гражданской войны и расправы над полицейскими в связи с обыском в резиденции экс-президента США Дональда Трампа. Сообщение об этом опубликовал портал Fox News.

«В последние дни в социальных сетях участились „общие призывы“ к „гражданской войне“ и „вооруженному восстанию“», — приводит цитату из документа, направленного американским правоохранительным органам, портал. В тексте отмечается, что увеличение числа угроз было зафиксировано после исполнения ордера на обыск резиденции Дональда Трампа.

«ФБР и МВБ стали свидетелями увеличения «насильственных угроз» в отношении сотрудников правоохранительных органов, судебных органов и правительства, включая особую угрозу «установить так называемую «грязную бомбу» перед штаб-квартирой ФБР», — также говорится в документе. Там отмечается, что во многих угрозах прослеживается утверждения о том, что итоги президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы.

Обыски в поместье бывшего лидера США прошли 8 августа. Сообщалось, что 100 агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти действующего президента Джо Байдена. Кроме того, Washington Post, ссылаясь на источники, сообщал, что в ходе обыска сотрудники ФБР рассчитывали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным оружием. Позже власти США попросили суд рассекретить документы республиканца.