20 августа 2022
19 августа 2022

Тюменец погиб в пожаре в жилом доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар. Тюмень, пожар, огонь, тушение пожара, пожарный
Пожар произошел в СНТ «Ручеек» Фото:

В Тюменской области в СНТ «Ручеек» во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 1:14 21 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: город Тюмень, СНТ „Ручеек“, улица Новая. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что сейчас обстоятельства пожара устанавливаются. Также будет оценен причиненный ущерб.

Как отметили в ведомстве, пожар ликвидирован в 2:25. В тушении участвовали четыре единицы специальной техники. Кроме того, горевший дом тушили одиннадцать спасателей службы МЧС.

МЧС по региону просит жителей соблюдать требования пожарной безопасности. А также осторожно пользоваться электрическими приборами и печным отоплением.

Ранее URA.RU сообщало о подобной ситуации. Так, в селе Никулино (Тюменская область) погиб мужчина во время пожара в жилом доме. Причиной пожара, по одной из версий, могло быть несоблюдение безопасности в обращении с огнем при курении.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюменской области в СНТ «Ручеек» во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В 1:14 21 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: город Тюмень, СНТ „Ручеек“, улица Новая. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что сейчас обстоятельства пожара устанавливаются. Также будет оценен причиненный ущерб. Как отметили в ведомстве, пожар ликвидирован в 2:25. В тушении участвовали четыре единицы специальной техники. Кроме того, горевший дом тушили одиннадцать спасателей службы МЧС. МЧС по региону просит жителей соблюдать требования пожарной безопасности. А также осторожно пользоваться электрическими приборами и печным отоплением. Ранее URA.RU сообщало о подобной ситуации. Так, в селе Никулино (Тюменская область) погиб мужчина во время пожара в жилом доме. Причиной пожара, по одной из версий, могло быть несоблюдение безопасности в обращении с огнем при курении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...