Пожар произошел в СНТ «Ручеек» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области в СНТ «Ручеек» во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 1:14 21 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: город Тюмень, СНТ „Ручеек“, улица Новая. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что сейчас обстоятельства пожара устанавливаются. Также будет оценен причиненный ущерб.

Как отметили в ведомстве, пожар ликвидирован в 2:25. В тушении участвовали четыре единицы специальной техники. Кроме того, горевший дом тушили одиннадцать спасателей службы МЧС.

МЧС по региону просит жителей соблюдать требования пожарной безопасности. А также осторожно пользоваться электрическими приборами и печным отоплением.

Ранее URA.RU сообщало о подобной ситуации. Так, в селе Никулино (Тюменская область) погиб мужчина во время пожара в жилом доме. Причиной пожара, по одной из версий, могло быть несоблюдение безопасности в обращении с огнем при курении.