Юрист: сенатор Исаков разгласил тайну о состоянии здоровья дочери

21 августа 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Адвокат Владимир Новицкий считает, что Диана Исакова может привлечь отца к административной ответственности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дочь сенатора Эдуарда Исакова Диана может привлечь отца к административной ответственности за разглашение данных о состоянии ее психологического здоровья. Политик раскрыл, что она состояла на учете в психдиспансере из-за попыток суицида после того, как девушка публично осудила российскую спецоперацию на Украине. О возможных последствиях этого заявления сенатора URA.RU рассказал адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. «Раскрывать, что человек болен тем или иным душевным заболеванием, и это привело затем к более серьезным последствиям, требует наказания. Для этого в законе предусмотрена административная ответственность. Но для этого нужно заявление со стороны человека, данные которого были раскрыты. Как в случае с нарушением закона об авторских правах, когда изначально необходима жалоба от правообладателя. Поэтому если будет заявление от дочери, тогда будет приниматься решение. Жалобы от каких-то сочувствующих доброхотов в расчет правоохранительными органами приниматься не будут», — прокомментировал Новицкий. При этом адвокат подчеркнул, что политик имел право на публичный комментарий после того, как его дочь раскритиковала российскую спецоперацию на Украине. «Он публичный человек и хотел подчеркнуть, что не разделяет взглядов дочери», — добавил Новицкий. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Он также раскрыл данные о том, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере из-за попыток совершить суицид. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее цель — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дочь сенатора Эдуарда Исакова Диана может привлечь отца к административной ответственности за разглашение данных о состоянии ее психологического здоровья. Политик раскрыл, что она состояла на учете в психдиспансере из-за попыток суицида после того, как девушка публично осудила российскую спецоперацию на Украине. О возможных последствиях этого заявления сенатора URA.RU рассказал адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. «Раскрывать, что человек болен тем или иным душевным заболеванием, и это привело затем к более серьезным последствиям, требует наказания. Для этого в законе предусмотрена административная ответственность. Но для этого нужно заявление со стороны человека, данные которого были раскрыты. Как в случае с нарушением закона об авторских правах, когда изначально необходима жалоба от правообладателя. Поэтому если будет заявление от дочери, тогда будет приниматься решение. Жалобы от каких-то сочувствующих доброхотов в расчет правоохранительными органами приниматься не будут», — прокомментировал Новицкий. При этом адвокат подчеркнул, что политик имел право на публичный комментарий после того, как его дочь раскритиковала российскую спецоперацию на Украине. «Он публичный человек и хотел подчеркнуть, что не разделяет взглядов дочери», — добавил Новицкий. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Он также раскрыл данные о том, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере из-за попыток совершить суицид. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее цель — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.