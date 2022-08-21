Терапевт Ледовский рассказал, как распознать ипохондрию

22 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Ипохондрики часто обращаются к врачам, но они не могут им помочь, сказал Владислав Ледовский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ипохондрию проще заподозрить у близкого, нежели у себя. Это психическое расстройство обычно сопровождается чрезмерным вниманием к теме здоровья, тревогой, чувством зуда и головной болью. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский. «Если у человека ипохондрия, он может не замечать свое состояние. В этой ситуации легче увидеть ее у другого человека, например, у родственника. Вы можете обратить внимание, что его мысли о здоровье занимают слишком много времени. Он испытывает тревогу при малейших изменениях в организме, а также слишком обеспокоен чувством зуда, головной болью», — сказал Владислав Ледовский. По словам врача, для точного диагноза необходимо исключить наличие реальных нарушений в организме. «Ипохондрия — это психическое расстройство, которое характеризуется тем, что человек настолько часто беспокоится о своем здоровье, примечает мельчайшие изменения в состоянии своего организма, что это приводит к тревоге. При этом на самом деле у него нет никакого заболевания. Самостоятельно диагностировать у себя ипохондрию будет не просто. Сперва необходимо исключить наличие существующих заболеваний. Зачастую этот диагноз ставится, когда пациент уже довольно много раз посещал врачей, но они не смогли ему помочь. Тогда один из специалистов направляют больного к психиатру или психотерапевту, чтобы получить консультацию», — отметил терапевт. Ледовский призвал не заставлять больного родственника сразу проверять психическое здоровье. «Поскольку в России психиатрическая служба стигматизирована, то ваш близкий может проигнорировать вашу просьбу или перестать вам доверять. Вы можете направить его к терапевту, а он при необходимости сделает свою рекомендацию. Тогда от вас потребуется только поддержка», — заключил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ипохондрию проще заподозрить у близкого, нежели у себя. Это психическое расстройство обычно сопровождается чрезмерным вниманием к теме здоровья, тревогой, чувством зуда и головной болью. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский. «Если у человека ипохондрия, он может не замечать свое состояние. В этой ситуации легче увидеть ее у другого человека, например, у родственника. Вы можете обратить внимание, что его мысли о здоровье занимают слишком много времени. Он испытывает тревогу при малейших изменениях в организме, а также слишком обеспокоен чувством зуда, головной болью», — сказал Владислав Ледовский. По словам врача, для точного диагноза необходимо исключить наличие реальных нарушений в организме. «Ипохондрия — это психическое расстройство, которое характеризуется тем, что человек настолько часто беспокоится о своем здоровье, примечает мельчайшие изменения в состоянии своего организма, что это приводит к тревоге. При этом на самом деле у него нет никакого заболевания. Самостоятельно диагностировать у себя ипохондрию будет не просто. Сперва необходимо исключить наличие существующих заболеваний. Зачастую этот диагноз ставится, когда пациент уже довольно много раз посещал врачей, но они не смогли ему помочь. Тогда один из специалистов направляют больного к психиатру или психотерапевту, чтобы получить консультацию», — отметил терапевт. Ледовский призвал не заставлять больного родственника сразу проверять психическое здоровье. «Поскольку в России психиатрическая служба стигматизирована, то ваш близкий может проигнорировать вашу просьбу или перестать вам доверять. Вы можете направить его к терапевту, а он при необходимости сделает свою рекомендацию. Тогда от вас потребуется только поддержка», — заключил собеседник URA.RU.