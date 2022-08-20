Уральский журналист оправдался за слова о смерти Дугиной

Дмитрий Фоминцев (справа) дал пояснение к своему посту, который вызвал резонанс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Журналист из Екатеринбурга Дмитрий Фоминцев, которого соратники Владимира Соловьева попросили привлечь к ответу за глумление над смертью дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной, объяснил свою позицию. В беседе с URA.RU он рассказал, что не глумился над гибелью девушки, а лишь констатировал факт — пропагандисты и пиарщики теперь будут больше зарабатывать.

«Не бывает игры в одни ворота, также совершенно очевидно, что профессия журналистов и пиарщиков становится все опаснее, а за опасность на производстве раньше давали молоко, теперь доплачивают», — рассказал Фоминцев. Позднее в своем telegram-канале «ИродЪ Уральский» он обратился к журналистам УралLive, которые и попросили привлечь его к ответу, заявив, что он не нарушал законы РФ.

«Угрожать мне бесполезно. Когда ваш [пыл] поостынет, и вы внимательно перечитаете мой пост, то поймете, что ни о каком глумлении даже речи не шло! Лишь сухая констатация факта, что работа пропагандистов в России стала опасной», — написал Фоминцев.

В ночь на 21 августа неизвестные на юго-западе Подмосковья заминировали машину, на которой дочь философа Александра Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Девушка погибла во время взрыва. По данным СМИ, взрывное устройство предназначалось для ее отца, однако в последний момент он пересел в другой автомобиль. Дугин и его дочь находятся в санкционных списках Запада. Друг Дарьи Сергей Александров заявил, что у девушки были враги — представители либерального лобби, кроме того, ей неоднократно поступали угрозы.