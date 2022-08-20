В Пермском крае машина сбила лося

Из-за столкновения с лосем пострадали водитель и его трехлетний сын
В Большесосновском районе Пермского края в ночь на 19 августа машина сбила лося. Об этом сообщили в ГИБДД Большесосновского муниципального округа.
«При подъезде к Большой Соснове водитель сбил лося», — рассказали «Комсомольской правде» в ведомстве. Водитель и его трехлетний сын получили травмы.
По данным ГИБДД, авария произошла в 0:15. За рулем был 30-летний житель Краснокамска. Машина сильно пострадала.
URA.RU писало, что пермячка угнала машину своего друга и разбила ее. Девушка получила различные травмы, но смогла убежать с места происшествия.
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