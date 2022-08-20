20 августа 2022
19 августа 2022

В Пермском крае машина сбила лося

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за столкновения с лосем пострадали водитель и его трехлетний сын Фото:

В Большесосновском районе Пермского края в ночь на 19 августа машина сбила лося. Об этом сообщили в ГИБДД Большесосновского муниципального округа.

«При подъезде к Большой Соснове водитель сбил лося», — рассказали «Комсомольской правде» в ведомстве. Водитель и его трехлетний сын получили травмы.

По данным ГИБДД, авария произошла в 0:15. За рулем был 30-летний житель Краснокамска. Машина сильно пострадала.

URA.RU писало, что пермячка угнала машину своего друга и разбила ее. Девушка получила различные травмы, но смогла убежать с места происшествия.

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В Большесосновском районе Пермского края в ночь на 19 августа машина сбила лося. Об этом сообщили в ГИБДД Большесосновского муниципального округа. «При подъезде к Большой Соснове водитель сбил лося», — рассказали «Комсомольской правде» в ведомстве. Водитель и его трехлетний сын получили травмы. По данным ГИБДД, авария произошла в 0:15. За рулем был 30-летний житель Краснокамска. Машина сильно пострадала. URA.RU писало, что пермячка угнала машину своего друга и разбила ее. Девушка получила различные травмы, но смогла убежать с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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