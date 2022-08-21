Захарова призвала к ответу глумящихся над гибелью Дугиной

Мария Захарова осудила поведение некоторых пользователей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Гибель дочери философа Александра Дугина — политолога и журналиста Дарьи Дугиной, должна вызывать сочувствие, а те, кто глумятся над трагедией — лживые люди. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вынуждена читать, как глумятся над Дугиным и его дочкой. Они делают очень важное дело — обличают сами себя, кричат о своем расчеловечивании, обнажая всю мерзость наших дней. Нельзя радеть за права человека и радоваться убийству, лживо насквозь», — свое мнение она высказала в telegram-канале.

Захарова также выразила соболезнования философу Александру Дугину. Представитель МИД РФ напомнила о «божьем суде за глумление» над случившимся, и отметила, что в России существуют правовые нормы, которые нужно применять к оскорбляющим семью Дугиных.

Трагедия произошла в ночь на 21 августа. Неизвестные в Подмосковье заминировали автомобиль, на котором Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». По данным российских средств массовой информации, взрывное устройство предназначалось для Дугина, но он перед отъездом сел в другую машину и ехал прямо за дочерью.

Журналиста из Екатеринбурга Дмитрия Фоминцева просят привлечь к ответственности за его пост, в котором он утверждал, что эта смерть является благоприятным обстоятельством для некоторых журналистов. Он также оскорбил последних.