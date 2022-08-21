Скрипач Лундстрем рассказал подробности гибели Дугиной

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Неизвестные взорвали машину, где находилась Дарья Дугина (архивное фото) Фото:
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В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Философ Александр Дугин ехал вслед за дочерью — политологом и журналистом Дарьей Дугиной, когда автомобиль в котором она находилась, взорвался. Об этом заявил очевидец трагедии — скрипач Петр Лундстрем.

«Дугин поехал с другом. Ехал сразу за ней», — пояснил он в беседе с журналистами РИА «Новости».

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа. Неизвестные на юго-западе Подмосковья заминировали машину, на которой Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Девушка погибла во время взрыва. По данным СМИ, взрывное устройство предназначалось для ее отца, однако в последний момент он пересел в другой автомобиль. Дугин и его дочь находятся в санкционных списках Запада. Друг Дарьи Сергей Александров заявил, что у девушки были враги — представители либерального лобби, кроме того, ей неоднократно поступали угрозы.

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Философ Александр Дугин ехал вслед за дочерью — политологом и журналистом Дарьей Дугиной, когда автомобиль в котором она находилась, взорвался. Об этом заявил очевидец трагедии — скрипач Петр Лундстрем. «Дугин поехал с другом. Ехал сразу за ней», — пояснил он в беседе с журналистами РИА «Новости». Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа. Неизвестные на юго-западе Подмосковья заминировали машину, на которой Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Девушка погибла во время взрыва. По данным СМИ, взрывное устройство предназначалось для ее отца, однако в последний момент он пересел в другой автомобиль. Дугин и его дочь находятся в санкционных списках Запада. Друг Дарьи Сергей Александров заявил, что у девушки были враги — представители либерального лобби, кроме того, ей неоднократно поступали угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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