Скрипач Лундстрем рассказал подробности гибели Дугиной

Неизвестные взорвали машину, где находилась Дарья Дугина (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Философ Александр Дугин ехал вслед за дочерью — политологом и журналистом Дарьей Дугиной, когда автомобиль в котором она находилась, взорвался. Об этом заявил очевидец трагедии — скрипач Петр Лундстрем.

«Дугин поехал с другом. Ехал сразу за ней», — пояснил он в беседе с журналистами РИА «Новости».

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа. Неизвестные на юго-западе Подмосковья заминировали машину, на которой Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Девушка погибла во время взрыва. По данным СМИ, взрывное устройство предназначалось для ее отца, однако в последний момент он пересел в другой автомобиль. Дугин и его дочь находятся в санкционных списках Запада. Друг Дарьи Сергей Александров заявил, что у девушки были враги — представители либерального лобби, кроме того, ей неоднократно поступали угрозы.