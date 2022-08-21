Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло

21 августа 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

В ходе ДТП погибли 15 человек и трое госпитализированы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек», — сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах. Также он уточнил, что помимо погибших, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным УМВД по Ульяновской области, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Ранее telegram-канал «112» сообщал о том, что в ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека.

Число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек», — сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах. Также он уточнил, что помимо погибших, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным УМВД по Ульяновской области, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Ранее telegram-канал «112» сообщал о том, что в ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека.