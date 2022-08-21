Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло

Число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек», — сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах. Также он уточнил, что помимо погибших, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным УМВД по Ульяновской области, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.
Ранее telegram-канал «112» сообщал о том, что в ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека.
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