Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло

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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, машина скорой помощи
В ходе ДТП погибли 15 человек и трое госпитализированы Фото:

Число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек», — сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах. Также он уточнил, что помимо погибших, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным УМВД по Ульяновской области, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Ранее telegram-канал «112» сообщал о том, что в ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека.

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Число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек», — сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах. Также он уточнил, что помимо погибших, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным УМВД по Ульяновской области, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Ранее telegram-канал «112» сообщал о том, что в ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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