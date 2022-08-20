Памятник святой Екатерине на площади Труда в Екатеринбурге, который предложил установить вице-спикер городской думы Виктор Тестов, только испортит панораму города. Такое мнение выразил блогер Илья Варламов в очередном выпуске авторской передачи «Че происходит». Видео опубликовано на его официальном youtube-канале.
«До 300-летия Екатеринбурга остается один год, и депутаты решили, что негоже столице Урала отставать от Москвы по степени *** (безвкусицы, — прим. ред.) памятников. Поэтому там подготовили уральский ответ Петру I — проект скульптуры святой Екатерины. Тоже на воде и тоже монструозно гигантский. Раз не получилось испортить центр города очередным храмом вместо сквера, надо какой-нибудь статуей панораму испортить», — заявил Варламов.
В преддверии 300-летия Екатеринбурга в городе хотят установить статую, посвященную покровительнице города — святой Екатерине. Администрация города попросила горожан помочь им финансово.
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Памятник святой Екатерине на площади Труда в Екатеринбурге, который предложил установить вице-спикер городской думы Виктор Тестов, только испортит панораму города. Такое мнение выразил блогер Илья Варламов в очередном выпуске авторской передачи «Че происходит». Видео опубликовано на его официальном youtube-канале. «До 300-летия Екатеринбурга остается один год, и депутаты решили, что негоже столице Урала отставать от Москвы по степени *** (безвкусицы, — прим. ред.) памятников. Поэтому там подготовили уральский ответ Петру I — проект скульптуры святой Екатерины. Тоже на воде и тоже монструозно гигантский. Раз не получилось испортить центр города очередным храмом вместо сквера, надо какой-нибудь статуей панораму испортить», — заявил Варламов. В преддверии 300-летия Екатеринбурга в городе хотят установить статую, посвященную покровительнице города — святой Екатерине. Администрация города попросила горожан помочь им финансово.