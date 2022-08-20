Варламов назвал «монструозным» проект памятника святой Екатерине. Видео

21 августа 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Блогер Илья Варламов раскритиковал идею установить памятник на воде покровительнице Екатеринбурга Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Памятник святой Екатерине на площади Труда в Екатеринбурге, который предложил установить вице-спикер городской думы Виктор Тестов, только испортит панораму города. Такое мнение выразил блогер Илья Варламов в очередном выпуске авторской передачи «Че происходит». Видео опубликовано на его официальном youtube-канале. «До 300-летия Екатеринбурга остается один год, и депутаты решили, что негоже столице Урала отставать от Москвы по степени *** (безвкусицы, — прим. ред.) памятников. Поэтому там подготовили уральский ответ Петру I — проект скульптуры святой Екатерины. Тоже на воде и тоже монструозно гигантский. Раз не получилось испортить центр города очередным храмом вместо сквера, надо какой-нибудь статуей панораму испортить», — заявил Варламов. В преддверии 300-летия Екатеринбурга в городе хотят установить статую, посвященную покровительнице города — святой Екатерине. Администрация города попросила горожан помочь им финансово.

Памятник святой Екатерине на площади Труда в Екатеринбурге, который предложил установить вице-спикер городской думы Виктор Тестов, только испортит панораму города. Такое мнение выразил блогер Илья Варламов в очередном выпуске авторской передачи «Че происходит». Видео опубликовано на его официальном youtube-канале. «До 300-летия Екатеринбурга остается один год, и депутаты решили, что негоже столице Урала отставать от Москвы по степени *** (безвкусицы, — прим. ред.) памятников. Поэтому там подготовили уральский ответ Петру I — проект скульптуры святой Екатерины. Тоже на воде и тоже монструозно гигантский. Раз не получилось испортить центр города очередным храмом вместо сквера, надо какой-нибудь статуей панораму испортить», — заявил Варламов. В преддверии 300-летия Екатеринбурга в городе хотят установить статую, посвященную покровительнице города — святой Екатерине. Администрация города попросила горожан помочь им финансово.