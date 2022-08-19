Место нового памятника екатеринбуржцы определят самостоятельно Фото: telegram-канал Виктора Тестова

В преддверии 300-летия Екатеринбурга в городе планируют установить статую, посвященную покровительнице города — святой Екатерине, но администрация города просит горожан помочь им финансово. Об этом в своем telegram-канале написал вице-спикер городской думы Виктор Тестов.

«Так исторически сложилось, что в городе, нареченном в честь великомученицы Екатерины Александрийской, среди объектов, посвященных святой покровительнице, есть лишь часовня, возведенная на площади Труда к 275-летию Уральской столицы на месте разрушенного собора. В стенах Екатеринбургской городской Думы родилась идея создания скульптуры, посвященной святой Екатерине», — сообщил Тестов.

По его словам, проект скульптора Федора Петрова уже нашел поддержку со стороны депутатов и был представлен в городской мэрии. «Принимая во внимание дефицит городского бюджета, коллеги предлагают реализовать задуманное методом „народной стройки“, то есть за счет пожертвований неравнодушных граждан», — заявил вице-спикер городской думы. При этом екатеринбуржцам предлагают самостоятельно определить расположение новой скульптуры и выразить свое мнение по предлагаемому проекту.

В этом году День города пройдет 20 августа. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. При этом появились и нововведения: на конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города, впервые с 1999 года не будут разыгрывать квартиру.

Фото: telegram-канал Виктора Тестова

Фото: telegram-канал Виктора Тестова