20 августа 2022
19 августа 2022

На ресторане «Вкусно — и точка» в ХМАО установили вывеску. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкусно - и точка». Челябинск, общепит, ресторан, еда, фастфуд, вкусно и точка
Жители сообщают, что внутри обновили информацию на экранах с продукцией Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на одном из заведений установили вывеску сети «Вкусно — и точка». Информация об этом опубликована в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«У главного „мака“ появились временные баннеры „Вкусно и точка“, внутри уже обновили всю информацию на экранах с продукцией. У „мака“, который в Грин парке, пока что все спокойно, глобальных перемен нет», — указано в сообщении.

На официальном сайте компании «Вкусно — и точка» корреспондентом оставлен запрос с просьбой сообщить даты открытия ресторанов сети в Югре. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перенесли открытие ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Ранее в официальном сообществе нового бренда в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о запуске 27 июня двух точек в Нижневартовске и Сургуте.

Установленная вывеска

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В Нижневартовске (ХМАО) на одном из заведений установили вывеску сети «Вкусно — и точка». Информация об этом опубликована в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «У главного „мака“ появились временные баннеры „Вкусно и точка“, внутри уже обновили всю информацию на экранах с продукцией. У „мака“, который в Грин парке, пока что все спокойно, глобальных перемен нет», — указано в сообщении. На официальном сайте компании «Вкусно — и точка» корреспондентом оставлен запрос с просьбой сообщить даты открытия ресторанов сети в Югре. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перенесли открытие ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Ранее в официальном сообществе нового бренда в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о запуске 27 июня двух точек в Нижневартовске и Сургуте.
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