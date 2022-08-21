Врач Серебрянский: люди чаще всего умирают рано утром

22 августа 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Храп может указывать на проблемы с сердцем, сказал Юрий Серебрянский Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чаще всего люди умирают около четырех — пяти утра. В это время происходит замедление сердечной деятельности, связанное с биологическими ритмами человека. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский. «Статистика такая, что чаще всего люди умирают ночью или под утро. На четыре — пять утра больше всего смертей приходится. Существует биоритм, что именно в это время замедляется сердечная деятельность. А у человека с аритмией, болями в сердце, гипертонией это все усугубляется в ранние утренние часы. Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы. В этот период получатся перебой. Случаи внезапной смерти, когда, казалось бы, ничего не предвещало, тоже происходят чаще всего в это время», — объяснил Юрий Серебрянский. О проблемах с сердцем может сказать храп, отметил кардиолог. «Если человек уже под утро начинает храпеть, этому могут не предавать большого значения. Хотя храп может быть связан с тем, что замедляется сердечная деятельность», — добавил врач. Он подчеркнул, что в ранние утренние часы персонал больниц должен быть особенно внимательным. «Должна быть дежурная смена. Не спать, а делать обход, чтоб сестры заходили к больным», — сказал профессор. Ранее кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какой пульс нельзя игнорировать. 120 ударов в минуту и выше может быть сигналом заболевания сердца и других жизненноважных органов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чаще всего люди умирают около четырех — пяти утра. В это время происходит замедление сердечной деятельности, связанное с биологическими ритмами человека. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский. «Статистика такая, что чаще всего люди умирают ночью или под утро. На четыре — пять утра больше всего смертей приходится. Существует биоритм, что именно в это время замедляется сердечная деятельность. А у человека с аритмией, болями в сердце, гипертонией это все усугубляется в ранние утренние часы. Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы. В этот период получатся перебой. Случаи внезапной смерти, когда, казалось бы, ничего не предвещало, тоже происходят чаще всего в это время», — объяснил Юрий Серебрянский. О проблемах с сердцем может сказать храп, отметил кардиолог. «Если человек уже под утро начинает храпеть, этому могут не предавать большого значения. Хотя храп может быть связан с тем, что замедляется сердечная деятельность», — добавил врач. Он подчеркнул, что в ранние утренние часы персонал больниц должен быть особенно внимательным. «Должна быть дежурная смена. Не спать, а делать обход, чтоб сестры заходили к больным», — сказал профессор. Ранее кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какой пульс нельзя игнорировать. 120 ударов в минуту и выше может быть сигналом заболевания сердца и других жизненноважных органов.