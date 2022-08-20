Общественники просят проверить слова журналиста из Екатеринбурга Дмитрия Фоминцева, в котором усмотрели глумление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Общественники из движения «Зов народа» просят Следственный комитет и ФСБ проверить пост журналиста из Екатеринбурга Дмитрия Фоминцева, в котором он назвал смерть Дарьи Дугиной благоприятным обстоятельством для нескольких государственных журналистов и пиарщиков. Копия обращения появилась в telegram-канале движения «Зов народа».

«Со стороны либеральных и прозападных сил начались нападки, оскорбления и насмешки в сторону погибшей Дарьи и находящегося в больнице Александра Дугина. В частности, журналист Дмитрий Фоминцев заявил, что „убийство журналиста (прости господи), философа и прочее Дугиной — хорошо для наших пропагандонов“. Просим проверить Фоминцева, в том числе, провести проверку различных либеральных telegram-каналов и СМИ на наличие публичного оправдания терроризма», — говорится в обращении общественников.

Ранее привлечь к ответу Фоминцева призвали соратники Соловьева. Сам журналист объяснил, что в своем посте не глумился над смертью Дугиной, а лишь констатировал тот факт, что пропагандисты и пиарщики теперь будут больше зарабатывать.

В ночь на 21 августа неизвестные на юго-западе Подмосковья заминировали машину, на которой дочь философа Александра Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Девушка погибла во время взрыва. По данным СМИ, взрывное устройство предназначалось для ее отца, однако в последний момент он пересел в другой автомобиль. Дугин и его дочь находятся в санкционных списках Запада. Друг Дарьи Сергей Александров заявил, что у девушки были враги — представители либерального лобби, кроме того, ей неоднократно поступали угрозы.

Копия обращения из telegram-канала «Зов народа»