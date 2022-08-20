Курганская больница незаконно уволила фельдшера

21 августа 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Фельдшера курганской больницы уволили за вынужденный прогул Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская областная клиническая больница (КОКБ) незаконно уволила фельдшера за вынужденный прогул. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Женщина указала, что от заместителя главного врача по медицинской части поступила информация о том, что она будет уволена, либо переведена на работу в консультативную поликлинику. Она пришла в отдел кадров, где ей предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию, но после получения отказа, специалист отдела кадров сообщила о необходимости идти на рабочее место в консультативную поликлинику. После прихода в консультативную поликлинику по указанному адресу ей не было предоставлено рабочее место, после чего она вновь пошла в отдел кадров», — написано на сайте. Фельдшера уволили за вынужденный, по ее словам, прогул, после чего она обратилась в суд, чтобы ее вернули на работу, а также выплатили деньги за период увольнения. Решением суда было принято признать незаконным увольнение женщины из КОКБ, а также взыскать в ее пользу 75580 рублей. URA.RU писало, что за отказ работать медиком студентка заплатит курганской больнице. После окончания обучения девушка не обратилась в учреждение за трудоустройством.

Курганская областная клиническая больница (КОКБ) незаконно уволила фельдшера за вынужденный прогул. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Женщина указала, что от заместителя главного врача по медицинской части поступила информация о том, что она будет уволена, либо переведена на работу в консультативную поликлинику. Она пришла в отдел кадров, где ей предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию, но после получения отказа, специалист отдела кадров сообщила о необходимости идти на рабочее место в консультативную поликлинику. После прихода в консультативную поликлинику по указанному адресу ей не было предоставлено рабочее место, после чего она вновь пошла в отдел кадров», — написано на сайте. Фельдшера уволили за вынужденный, по ее словам, прогул, после чего она обратилась в суд, чтобы ее вернули на работу, а также выплатили деньги за период увольнения. Решением суда было принято признать незаконным увольнение женщины из КОКБ, а также взыскать в ее пользу 75580 рублей. URA.RU писало, что за отказ работать медиком студентка заплатит курганской больнице. После окончания обучения девушка не обратилась в учреждение за трудоустройством.