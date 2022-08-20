Свердловчанин, стрелявший в людей, не пускал врачей к раненым

Одна из жительниц поселка Совхозный (Белоярский район, Свердловская область) раскрыла подробности происшествия со стрельбой, в результате которого два человека погибли. Она рассказала журналистам, что нападавший сам пришел в гараж к компании молодых людей, у них завязался конфликт, и мужчина открыл стрельбу. Затем он отказался пускать врачей к раненым.
«Зашла его жена [в гараж, где была компания молодых людей]. Она начала ругаться, и ребята ей сказали: „Ты чего пришла? Иди отсюда“. Она пошла к мужу, видимо, что-то ему передала. Потом она вынесла ему два ружья. Он вернулся в гараж и сразу выстрелил в молодого человека. В компании были еще две девушки, они разбежались», — сообщила изданию Е1 подруга пострадавших.
Один из парней попытался забрать ружье у нападавшего, но мужчина начал стрелять по всем остальным. Он не давал им выйти из гаража к машинам скорой помощи, а когда приехали полицейские, начал стрелять в их сторону, рассказывает девушка. Ранее URA.RU сообщало, что в конфликте в поселке Совхозный двое погибли, в том числе стрелявший, еще несколько человек пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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