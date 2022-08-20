Решившую отдохнуть на природе семейную пару ищут в Пермском крае

Поисковики просят помощи у владельцев видеорегистраторов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае разыскивают супружескую пару, которая на автомобиле уехала на природу в Красновишерском районе. Об этом сообщил поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

«Вечером 18 августа 2022 года [супружеская пара] уехала на природу. С тех пор их местонахождение неизвестно», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте». Супруги передвигались на автомобиле LADA Largus белого цвета, госномер указан в сообщении.

Отряд поисковиков нуждается в помощи добровольцев. Владельцев ТС с видеорегистраторами также просят откликнуться, в случае если устройство зафиксировало передвижение автомобиля пропавших.

О том, что в Перми нашли живым 10-летнего мальчика, URA.RU писало ранее. Волонтеров собирали ночью. Тогда пермяков призвали обыскать Дзержинский район города.