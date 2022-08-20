20 августа 2022
19 августа 2022

Решившую отдохнуть на природе семейную пару ищут в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, урал, м5, трасса, дорога, автомобильная дорога
Поисковики просят помощи у владельцев видеорегистраторов Фото:

В Пермском крае разыскивают супружескую пару, которая на автомобиле уехала на природу в Красновишерском районе. Об этом сообщил поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

«Вечером 18 августа 2022 года [супружеская пара] уехала на природу. С тех пор их местонахождение неизвестно», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте». Супруги передвигались на автомобиле LADA Largus белого цвета, госномер указан в сообщении.

Отряд поисковиков нуждается в помощи добровольцев. Владельцев ТС с видеорегистраторами также просят откликнуться, в случае если устройство зафиксировало передвижение автомобиля пропавших.

О том, что в Перми нашли живым 10-летнего мальчика, URA.RU писало ранее. Волонтеров собирали ночью. Тогда пермяков призвали обыскать Дзержинский район города.

Поисковики просят неравнодушных граждан помочь

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В Пермском крае разыскивают супружескую пару, которая на автомобиле уехала на природу в Красновишерском районе. Об этом сообщил поисковый отряд им. Ирины Бухановой. «Вечером 18 августа 2022 года [супружеская пара] уехала на природу. С тех пор их местонахождение неизвестно», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте». Супруги передвигались на автомобиле LADA Largus белого цвета, госномер указан в сообщении. Отряд поисковиков нуждается в помощи добровольцев. Владельцев ТС с видеорегистраторами также просят откликнуться, в случае если устройство зафиксировало передвижение автомобиля пропавших. О том, что в Перми нашли живым 10-летнего мальчика, URA.RU писало ранее. Волонтеров собирали ночью. Тогда пермяков призвали обыскать Дзержинский район города.
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