Постпред РФ при ООН обвинил Запад в затягивании спецоперации

22 августа 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

ООН следует более активно подталкивать Украину к переговорам с РФ, считает Геннадий Гатилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и другие страны НАТО давят на Украину, вынуждая ее отказываться от переговоров с Россией, что ведет к спецоперации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов. «Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение», — сказал Геннадий Гатилов в интервью газете Financial Times. США и другие страны НАТО оказывают давление на власти Украины, вынуждая их отказаться от переговоров, заметил он. «Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов [с украинской стороной]», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что ООН следует играть более важную роль в попытке остановить конфликт. Постпред РФ при ООН отметил, что глобальная дипломатия находится в худшем состояние за последние 50 лет. «Мир изменился, и ООН уже никогда не будет такой, как раньше», — резюмировал Гатилов. На территории Украины проходит специальная операция РФ по демилитаризации страны. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский поставил условие для переговоров с Россией. В Госдуме РФ выдвинули Зеленскому ультиматум для переговоров. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер объяснил, чем чревато затягивание конфликта на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и другие страны НАТО давят на Украину, вынуждая ее отказываться от переговоров с Россией, что ведет к спецоперации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов. «Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение», — сказал Геннадий Гатилов в интервью газете Financial Times. США и другие страны НАТО оказывают давление на власти Украины, вынуждая их отказаться от переговоров, заметил он. «Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов [с украинской стороной]», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что ООН следует играть более важную роль в попытке остановить конфликт. Постпред РФ при ООН отметил, что глобальная дипломатия находится в худшем состояние за последние 50 лет. «Мир изменился, и ООН уже никогда не будет такой, как раньше», — резюмировал Гатилов. На территории Украины проходит специальная операция РФ по демилитаризации страны. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский поставил условие для переговоров с Россией. В Госдуме РФ выдвинули Зеленскому ультиматум для переговоров. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер объяснил, чем чревато затягивание конфликта на Украине.