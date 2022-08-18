Зеленский озвучил условие для переговоров с Россией

18 августа 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

Зеленский не готов вести переговоры до вывода армии РФ из освобожденных территорий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возобновление российско-украинских переговоров возможно только после того, как Россия выведет свои войска с подконтрольных ей территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — сказал Зеленский по итогам встречи во Львове. Его слова приводит РИА «Новости». На территории Украины проходит специальная операция РФ по демилитаризации страны. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Позже телеканал CNN Türk сообщал, что российская делегация смягчила условия для начала подготовки возможной личной встречи лидеров РФ и Украины. Ранее, 18 августа, во Львове прошла трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Помимо этого, Зеленский провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Генсеком ООН он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Турецкий лидер и украинский президент подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры.

Возобновление российско-украинских переговоров возможно только после того, как Россия выведет свои войска с подконтрольных ей территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — сказал Зеленский по итогам встречи во Львове. Его слова приводит РИА «Новости». На территории Украины проходит специальная операция РФ по демилитаризации страны. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Позже телеканал CNN Türk сообщал, что российская делегация смягчила условия для начала подготовки возможной личной встречи лидеров РФ и Украины. Ранее, 18 августа, во Львове прошла трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Помимо этого, Зеленский провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Генсеком ООН он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Турецкий лидер и украинский президент подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры.