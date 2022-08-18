Зеленский озвучил условие для переговоров с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский не готов вести переговоры до вывода армии РФ из освобожденных территорий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возобновление российско-украинских переговоров возможно только после того, как Россия выведет свои войска с подконтрольных ей территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — сказал Зеленский по итогам встречи во Львове. Его слова приводит РИА «Новости».

На территории Украины проходит специальная операция РФ по демилитаризации страны. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Позже телеканал CNN Türk сообщал, что российская делегация смягчила условия для начала подготовки возможной личной встречи лидеров РФ и Украины.

Ранее, 18 августа, во Львове прошла трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Помимо этого, Зеленский провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Генсеком ООН он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Турецкий лидер и украинский президент подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возобновление российско-украинских переговоров возможно только после того, как Россия выведет свои войска с подконтрольных ей территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — сказал Зеленский по итогам встречи во Львове. Его слова приводит РИА «Новости». На территории Украины проходит специальная операция РФ по демилитаризации страны. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Позже телеканал CNN Türk сообщал, что российская делегация смягчила условия для начала подготовки возможной личной встречи лидеров РФ и Украины. Ранее, 18 августа, во Львове прошла трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Помимо этого, Зеленский провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Генсеком ООН он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Турецкий лидер и украинский президент подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...