В Запорожской области назвали причину атак на Мелитополь

22 августа 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Киев стремится сорвать празднование Дня флага РФ, заявил член Запорожской ВГА Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки украинских беспилотников на Мелитополь нацелены на то, чтобы испортить первое празднование в регионе Дня флага России. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Их атаки продиктованы бессильной злобой и пониманием того, как преобразились освобожденные города и заиграли красками государственного флага Российской Федерации. Мы впервые встречаем День государственного флага России. Именно этот праздник они пытаются нам испортить, но ничего у них не получится», — считает Рогов, его слова передает РИА «Новости». Ранее российская противовоздушная оборона (ПВО) предотвратила удар украинского беспилотника в районе Мелитополя. «Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев», — заявлял Владимир Рогов. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основные цели ВС РФ на этой территории — демилитаризация, денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате под контроль российскими солдатами были взяты Херсонская, Запорожская области, Луганская народная республика была полностью освобождена от украинских военных и националистов. Также освобождена значительная территория ДНР.

Атаки украинских беспилотников на Мелитополь нацелены на то, чтобы испортить первое празднование в регионе Дня флага России. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Их атаки продиктованы бессильной злобой и пониманием того, как преобразились освобожденные города и заиграли красками государственного флага Российской Федерации. Мы впервые встречаем День государственного флага России. Именно этот праздник они пытаются нам испортить, но ничего у них не получится», — считает Рогов, его слова передает РИА «Новости». Ранее российская противовоздушная оборона (ПВО) предотвратила удар украинского беспилотника в районе Мелитополя. «Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев», — заявлял Владимир Рогов. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основные цели ВС РФ на этой территории — демилитаризация, денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате под контроль российскими солдатами были взяты Херсонская, Запорожская области, Луганская народная республика была полностью освобождена от украинских военных и националистов. Также освобождена значительная территория ДНР.