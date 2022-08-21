ПВО РФ предотвратила удар украинского беспилотника в Запорожье

22 августа 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Российская ПВО сбила ударный беспилотник украинских националистов в районе Мелитополя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская противовоздушная оборона (ПВО) предотвратила удар украинского беспилотника в районе Мелитополя. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев. ПВО России пресекла действия ударного БПЛА в районе нового Мелитополя», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. 26 февраля российская армия заняла Мелитополь. Ранее сообщалось, что в Мелитополе предотвратили теракт украинских спецслужб. Также ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС с помощью тяжелой артиллерии НАТО.

Российская противовоздушная оборона (ПВО) предотвратила удар украинского беспилотника в районе Мелитополя. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев. ПВО России пресекла действия ударного БПЛА в районе нового Мелитополя», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. 26 февраля российская армия заняла Мелитополь. Ранее сообщалось, что в Мелитополе предотвратили теракт украинских спецслужб. Также ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС с помощью тяжелой артиллерии НАТО.