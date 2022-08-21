21 августа 2022

ПВО РФ предотвратила удар украинского беспилотника в Запорожье

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Российская ПВО сбила ударный беспилотник украинских националистов в районе Мелитополя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская противовоздушная оборона (ПВО) предотвратила удар украинского беспилотника в районе Мелитополя. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев. ПВО России пресекла действия ударного БПЛА в районе нового Мелитополя», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. 26 февраля российская армия заняла Мелитополь. Ранее сообщалось, что в Мелитополе предотвратили теракт украинских спецслужб. Также ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС с помощью тяжелой артиллерии НАТО.

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Российская противовоздушная оборона (ПВО) предотвратила удар украинского беспилотника в районе Мелитополя. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев. ПВО России пресекла действия ударного БПЛА в районе нового Мелитополя», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. 26 февраля российская армия заняла Мелитополь. Ранее сообщалось, что в Мелитополе предотвратили теракт украинских спецслужб. Также ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС с помощью тяжелой артиллерии НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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