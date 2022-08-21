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Жители ЯНАО жалуются на стоимость такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, такси, общественный транспорт, яндекс такси, весна в городе
Житель ЯНАО в шоке от цены на поездку в такси Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на стоимость такси. За небольшую поездку просят больше тысячи рублей, говорится в посте в социальной сети «ВКонтакте».

«Больше тысячи рублей! А шампанское включено?», — негодует автор поста.

Кроме того, сервис Яндекса обещает подачу в 34 минуты. А доехать до конечного адреса займет 10 минут.

Ранее URA.RU рассказывало, что представители разных предприятий ЯНАО разместили 16 объявлений с поиском водителей в такси. На этой должности предлагают зарплату от 100 тысяч рублей до 356 тысяч рублей.

За десятиминутную поездку требуют больше тысячи рублей

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на стоимость такси. За небольшую поездку просят больше тысячи рублей, говорится в посте в социальной сети «ВКонтакте». «Больше тысячи рублей! А шампанское включено?», — негодует автор поста. Кроме того, сервис Яндекса обещает подачу в 34 минуты. А доехать до конечного адреса займет 10 минут. Ранее URA.RU рассказывало, что представители разных предприятий ЯНАО разместили 16 объявлений с поиском водителей в такси. На этой должности предлагают зарплату от 100 тысяч рублей до 356 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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