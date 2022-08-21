Жители ЯНАО жалуются на стоимость такси. Скрин

22 августа 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Житель ЯНАО в шоке от цены на поездку в такси Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на стоимость такси. За небольшую поездку просят больше тысячи рублей, говорится в посте в социальной сети «ВКонтакте». «Больше тысячи рублей! А шампанское включено?», — негодует автор поста. Кроме того, сервис Яндекса обещает подачу в 34 минуты. А доехать до конечного адреса займет 10 минут. Ранее URA.RU рассказывало, что представители разных предприятий ЯНАО разместили 16 объявлений с поиском водителей в такси. На этой должности предлагают зарплату от 100 тысяч рублей до 356 тысяч рублей. За десятиминутную поездку требуют больше тысячи рублей группа «ВКонтакте» Независимый Ноябрьск

Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на стоимость такси. За небольшую поездку просят больше тысячи рублей, говорится в посте в социальной сети «ВКонтакте». «Больше тысячи рублей! А шампанское включено?», — негодует автор поста. Кроме того, сервис Яндекса обещает подачу в 34 минуты. А доехать до конечного адреса займет 10 минут. Ранее URA.RU рассказывало, что представители разных предприятий ЯНАО разместили 16 объявлений с поиском водителей в такси. На этой должности предлагают зарплату от 100 тысяч рублей до 356 тысяч рублей.