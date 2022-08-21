Житель ЯНАО в шоке от цены на поездку в такси
Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на стоимость такси. За небольшую поездку просят больше тысячи рублей, говорится в посте в социальной сети «ВКонтакте».
«Больше тысячи рублей! А шампанское включено?», — негодует автор поста.
Кроме того, сервис Яндекса обещает подачу в 34 минуты. А доехать до конечного адреса займет 10 минут.
Ранее URA.RU рассказывало, что представители разных предприятий ЯНАО разместили 16 объявлений с поиском водителей в такси. На этой должности предлагают зарплату от 100 тысяч рублей до 356 тысяч рублей.
За десятиминутную поездку требуют больше тысячи рублей
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