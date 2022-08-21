21 августа 2022
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Тюменская область не попала в топ регионов по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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В рейтинге регионов по зарплате Тюменская область заняла 16 место Фото:

В Тюменской области доля работников с зарплатой выше среднего по России составила всего 35%. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости» в рейтинге регионов по зарплате. Тюменская область заняла в нем 16 место.

«Тюменская область — 16 место. Доля работников с зарплатой выше двух средних по России — 9,2%. Доля работников с зарплатой выше среднего — 35,1%», — говорится в исследовании. Первое место в рейтинге занял ЯНАО. В топ также попали Чукотка, НАО и ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени адвокаты пожаловались на низкие зарплаты. Размер оплаты труда юристов не менялся уже десять лет.

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В Тюменской области доля работников с зарплатой выше среднего по России составила всего 35%. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости» в рейтинге регионов по зарплате. Тюменская область заняла в нем 16 место. «Тюменская область — 16 место. Доля работников с зарплатой выше двух средних по России — 9,2%. Доля работников с зарплатой выше среднего — 35,1%», — говорится в исследовании. Первое место в рейтинге занял ЯНАО. В топ также попали Чукотка, НАО и ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени адвокаты пожаловались на низкие зарплаты. Размер оплаты труда юристов не менялся уже десять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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