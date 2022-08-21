Тюменская область не попала в топ регионов по зарплате

В рейтинге регионов по зарплате Тюменская область заняла 16 место Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области доля работников с зарплатой выше среднего по России составила всего 35%. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости» в рейтинге регионов по зарплате. Тюменская область заняла в нем 16 место.

«Тюменская область — 16 место. Доля работников с зарплатой выше двух средних по России — 9,2%. Доля работников с зарплатой выше среднего — 35,1%», — говорится в исследовании. Первое место в рейтинге занял ЯНАО. В топ также попали Чукотка, НАО и ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени адвокаты пожаловались на низкие зарплаты. Размер оплаты труда юристов не менялся уже десять лет.